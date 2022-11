Hoe meer halve liters bier de man drinkt, hoe gulziger hij wordt

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Vandaag: Lize Spit.

De cola die in de restauratiewagon voor me wordt neergezet is twee keer zo groot dan verwacht: een glazen halveliterfles. Ik ben op de terugreis van een lezing in Bremen, neem de trein naar Brussel via Keulen. Omdat mijn gereserveerde plaats niet beschikbaar was, beland ik in de restauratiewagon, waar ik plaatsneem aan een van de hoge tafeltjes, zodat ik mijn laptop kan openklappen. Het is maandagochtend, iets na elf. Schuin tegenover me zit een man, met de rug naar me toe, ik schat hem 60, hij draagt een degelijke blauwe winterjas met stiksel op de ellebogen. Hij is mager, heeft dun verfomfaaid haar, zijn lederen portefeuille ligt naast hem op het tafelblad. Hij doet me denken aan mijn chemie­docent in het middelbaar – een stille, norse man die leerlingen tijdens de les ­pizza’s liet bakken in de oven van het labo.

De man staat op om bij de bar bier te halen. Helles ­Spaten van een halve liter. Een fles, daarna een tweede, een derde. Logisch dat zijn portefeuille naast hem op de tafel blijft liggen, gezien de regelmaat waarmee hij de bar bezoekt. Hoe meer de man drinkt, hoe gulziger hij wordt. Hij schenkt het bier in zijn kleine glas, na elke slok vult hij het opnieuw bij tot aan de rand. Zelfs al heeft hij nog een vol glas bier, zodra de fles is leeggeschonken haast hij zich naar de bar, hij moet altijd een voorraad achter de hand hebben. Ik herken de krampachtigheid: het uitstellen van een einde, om nog niet te moeten nadenken over wat daarna zal gebeuren.

Wanneer hij door het gangpad naar de bar stapt, voor een zesde fles, moet de man zich vasthouden aan de stoelleuningen. In twee uur tijd drie liter opslokken; als de trein een bocht maakt, klotsen zijn ingewanden. Hij ziet er steeds meer verschrompeld uit. Het treurigste van het gebeuren is dat niemand ervan opkijkt, en dat de man behalve drinken niets doet ter afleiding, hij leest niet, scrolt niet, kijkt niet naar buiten.

Naar welk station is hij onderweg, wacht iemand hem daar op? Gaat hij te voet verder, of met de wagen? Zit ergens in de trein zijn reisgezel, van wie hij is weggeglipt?

In Duisburg stapt een bediende met fluogeel vest de restauratiewagon in, op zijn rug staat in grote letters: DB Sicherheit. Het is een hulpverlener die door de barman werd ingeschakeld volgens een protocol, ze zullen deze man aanspreken, hem erop wijzen dat dit zijn laatste alcoholische consumptie aan boord is, het maximumaantal is zes – maar nee, het fluovest loopt voorbij, op een ander doel af.

Biertje zeven.

Achter het raam passeert veel groen, afgewisseld met kleine dorpen. Dit land lijkt opgemaakt met dubbele regelafstand. Alle wegen zijn breder, de gebouwen hoger, de bomen omvangrijker, de reclameborden ontzaglijk, de natuur uitgestrekter, de kilometers onuitputtelijk.