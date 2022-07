Jeroen Olyslaegers is columnist.

Een oude maat heeft duizend voorouders van uw mannelijke lijn in kaart gebracht. Enkele weken geleden stuurde hij uw stamboom door. En ge zijt er nog altijd van aan het bekomen. Drieëntwintig generaties gaat hij terug in uw tijd, tot de familienaam ‘Olyslaegers’ al helemaal is verdwenen en ge naar de naam Jan de Crommen staart: geboren in 1290 te Boxel, overleden in 1350, uw edeloudgrootouder. Hoe verder ge in de tijd gaat, hoe meer volk er uiteraard bij komt, hoe meer verwant ge u weet aan een veelheid aan mensen. In de krant stond te lezen dat er een half miljard jaar geleden een mysterieus blobwezen leefde waar wij en alle andere dieren van zouden afstammen. Gij staart naar namen op een scherm tot in de dertiende eeuw en weet voortaan verwant te zijn aan de schrijver Gerard Walschap uit de twintigste eeuw en aan de schilder Quinten Matsys zoveel eeuwen eerder, want dat heeft die oude maat aan u laten weten. En hoe meer ge weet, hoe minder ge het vat wat we zijn. Dat heet verbijstering.