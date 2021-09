Hoe maak je een opgroeiend kind in godsnaam wegwijs in de wilde wereld van de porno?

Sien Volders is schrijver.

In eender welke doorlopende tekst is er een categorie woorden die altijd naar voren springt. Of het echt universeel is weet ik niet, maar ik blijf de kinderlijke gewoonte hebben om als eerste altijd woorden als seks, penis, neuken, borsten te lezen en naar ik begrijp is dat voor vele mensen zo. Het meest in het oog springende artikel dit weekend was dan ook eentje over een nieuw wetsvoorstel in het kader van de broodnodige hervorming van het seksueel strafrecht. Door een onzorgvuldige manier van omschrijven maakt het in de huidige bewoording extreme vormen van porno strafbaar. Of het met duidelijke wederzijdse toestemming gebeurt doet er dan zelfs niet toe.

Hoopgevend in de gesprekken die in de media volgden is dat er een absolute focus op het concept van de wederzijdse toestemming gekomen lijkt. Fijn dat we daar zijn aanbeland. Met tijd, boterhammen en het bespreekbaar maken van seksualiteit geraken we dan ooit nog wel aan die heilige graal van het algemeen evenwaardig genot, als grondslag van een prettig slaapkamerleven. Want die voorlopig nog zeldzame focus op evenwaardig genot is net wat een wandeling door de zinnenprikkelende wereld van de vuile filmpjes doorgaans een behoorlijk brute rollercoaster maakt, jongens lief. Het vergt de ontdekking van handige zoektermen als ‘female friendly’ om niet van een koude kermis thuis te komen.

Met opgroeiende kinderen in huis bots je af en toe op een ‘o help, daar moeten we ook weer wat mee’-moment. Hoewel er nu nog volop gewalgd wordt bij kusscènes in films komt hoe dan ook de tijd dat ze de uit-knop van de safe search vinden. En hoe maak je een opgroeiend kind in godsnaam wegwijs in de onvermijdelijke, bijzonder wilde en een vertekenend beeld gevende wereld van de porno?

Als ik me voorstel hoe dat er zo’n beetje aan toe gaat, denk ik dat dat is zoals toen ik rond mijn twaalfde plots naar de andere kant van de bibliotheek mocht. Mijn hele lagereschooljeugd bleef ik namelijk aan de ene kant van de balie, waar al wat voor mijn ogen bedoeld was netjes samen stond, met als extra handigheid de Griffel-winnaars in een aparte keurmerkkast. Eens die kast leeggelezen was, mocht ik naar de andere kant van de balie. Veroordeeld tot het lukraak ronddwalen tussen eindeloze rijen alfabetisch geordende boeken pakte ik lukraak dingen uit de kast en echt niet alles is gepast voor een kind van twaalf met een te grote leeshonger, kan ik beamen. Pas na een tijdje ontdekte ik het nut van de boekenkast van mijn ouders en de wereldliteratuur als leidraad, een selectiemethode van handige zoektermen.

Mocht er naar analogie met de wereldliteratuurlijst een mooie folder over wereldporno bestaan met niet al te gore beelden mag u het mij gerust laten weten, dan zorg ik dat die naast de computer komt te liggen, eens de safe search switch gevonden is hier ten huize.