‘Hoe leg je een landbouwer, die zijn akkers in een woestijn ziet veranderen, uit dat zijn buur elke dag zijn gazon mag besproeien?’

Ik heb maandagavond met groeiende verbijstering naar Terzake zitten kijken. Vlaams Minister Zuhal Demir (N-VA) was te gast en het ging over de droogte.

Demir was duidelijk naar de studio gekomen om te vertellen hoe goed ze het al wel had gedaan de laatste twee jaar en werd (eens te meer) door Kathleen Cools geen strobreed in de weg gelegd, wel integendeel, Demir mocht verschillende keren haar riedeltje afdraaien.

De voor de hand liggende vraag, die dus niet werd gesteld, was nochtans de volgende: hoe leg je een landbouwer, die zijn dieren haast ziet verdorsten en zijn akkers in een woestijnlandschap ziet veranderen, uit dat zijn buur – als hij dat wil – elke dag zijn auto mag staan wassen en zijn gazon mag besproeien?

De nood is blijkbaar nog niet hoog genoeg volgens de droogtecommissie, maar er is ook nog zoiets als perceptie en solidariteit.

Als boeren hun akkers niet meer mogen bevloeien en hen verboden wordt water uit de rivieren te halen, met welk vanzelfsprekend recht sproeien wij dan onze gazons, wassen we onze auto’s en vullen we onze zwembaden? Van de mensen die ons besturen verwacht ik dan coherente, solidariteit bevorderende maatregelen. Samen uit, samen thuis of zoiets. Maar zeker geen twee maten en twee gewichten.

Onze politici zijn blijkbaar zo door permanente verkiezingskoorts overmand dat zij de potentiële kiezer op geen enkele manier meer durven sturen. Degelijk beleid wordt daarbij verward met ‘betutteling’, waar het in feite op neerkomt is dat de meeste politici te laf zijn geworden om nog echte beleidsdaden te stellen, uit schrik om daarmee ook maar iemand tegen de haren in te strijken. Wat we zelf doen, doen we beter? We doen gewoon niks.

Tony Verhelle, Boortmeerbeek