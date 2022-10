Hoe kunnen we ons leven wat moeilijker maken?

Vandaag zijn er veel zaken die het leven moeilijk maken, maar gelukkig is er alvast één ding dat al meer dan 25 jaar eenvoudig is gebleven voor u als consument: de blauwe zak. Je drinkt een blikje of flesje, gooit het in de blauwe zak, de zak wordt bij u thuis opgehaald, alle blikjes en flesjes worden netjes gerecycleerd. We zitten in Vlaanderen met een recyclagegraad van 95 procent van petflessen bij de absolute Europese top.

De Vlaming zelf zit dus bij de topsorteerders van Europa. Nu debatteert het Vlaams Parlement over de optie van statiegeld op drankverpakkingen. Wat betekent dat? Dan moeten we zeggen aan de Vlaming: “Beste burger, even opletten: u hebt dat jarenlang goed gedaan, maar nu gaan we het helemaal anders aanpakken. Alle blikjes en flesjes moeten niet meer in de blauwe zak. Die moet u apart bewaren thuis en liefst ongeschonden, want die moet u voortaan zelf terugbrengen naar de winkel en daar één voor één in een aparte machine gooien. En dat mag u doen voor de rest van uw leven. Elke week opnieuw. Fijne dag nog!”

Een gemiddeld huishouden verbruikt twintig à dertig blikjes en flesjes per week. Ziet u het al voor zich, die rij op zaterdagmorgen aan de machine bij de supermarkt? U zult alvast niet alleen zijn. En u moet ze zelf brengen. Ja maar, je bent ze toch ook gaan halen, horen we vaak. Dat klopt, je kunt vandaag wel altijd laten leveren aan huis als je minder mobiel bent, maar je moet zelf je blikken en flessen terugbrengen.

En dan hebben we het niet alleen over het comfort. Als statiegeld wordt ingevoerd, moeten de winkels investeren in aparte machines. Dan moeten de blikjes van daaruit worden getransporteerd naar recyclagecentra en daar terechtkomen bij… de rest van uw blauwe zak. Dat is een volledig nieuw transport van duizenden winkels enkel voor blikjes en flesjes. Heeft iemand daar de kosten en milieu-impact van berekend?

En waarom debatteert het Vlaams Parlement over statiegeld? Omdat er mensen zijn die jammer genoeg hun blik op de grond gooien. Het gaat om 1 procent, en dus denken sommige politici dat we best 99 procent van de Vlamingen straffen met een complex, duur en nieuw inzamelsysteem. Overigens, in die landen waar statiegeld is ingevoerd, ligt er nog steeds zwerfvuil op straat. Zwerfvuil is een mentaliteitsprobleem. Dat los je niet op met één maatregel, wel met een reeks maatregelen.

We hebben een globale aanpak die op meerdere fronten werkt en als onderdeel daarvan een digitaal systeem dat een oplossing kan zijn en dat willen we nu testen.

Vaak krijgen we als opmerking: de sector wil geen statiegeld want de sector denkt enkel aan het eigen belang. Dat klopt niet. De sector denkt net aan het belang en comfort van alle consumenten. Wil de consument dit? Is de consument gehoord in het Vlaams Parlement? Wil de consument comfort opgeven en extra betalen? Wij weten dat de invoering geld gaat kosten. De handelaars zitten in deze moeilijke tijden zonder reserves, alle kosten zullen bij de consument terechtkomen. Handelaars zeggen duidelijk: dit is niet meer of niet minder dan een extra taks en last voor iedereen. Wie dat vandaag wil invoeren boven op de hoge prijzen speelt met de portemonnee van miljoenen Vlamingen.