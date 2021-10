Hoe kan je iemand zo haten die op de barricade staat voor het algemeen belang?

Aya Sabi is columnist en auteur van Verkruimeld land.

Disclaimer: de schrijver van deze column zal proberen bepaalde woorden zoals ‘kolonialisme’ en ‘racisme’ te vermijden. Ook het woord ‘wit’ zal zo weinig mogelijk gebruikt worden. Lees gerust verder tot het einde.

De gemiddelde energieopname van de mens ligt tussen de 2.000 en 2.500 kilocalorieën. Die worden dan in onze cellen omgezet in energie. De energie zorgt ervoor dat we onze boodschappen kunnen doen, kunnen ademen, naar ons werk gaan, de kinderen van school halen, zelf les kunnen volgen. Elke beweging die we maken of niet maken, vereist energie.

Nu we het toch over energie hebben, kan ik meteen de overgang maken naar het echte onderwerp van deze column: Anuna De Wever en hoe ik het onbegrijpelijk vind dat er zoveel mensen zijn die al hun energie steken in het online bashen van de jonge en gedreven vrouw. Ik begrijp het oprecht niet, maar ik probeer bepaalde dingen wel te begrijpen. Vandaar dat ik het wel even probeer.

De klimaatzaak die zij verdedigt, is in het belang van iedereen. Hoe kan je iemand dan toch zo haten die op de barricade staat voor het algemeen belang? Ik begrijp dat je haar niet graag ziet komen als je de CEO bent van een grootvervuiler of als je de politicus bent die de CEO van de grootvervuiler tevreden moet houden. Oké, ik begrijp dan bijna dat je een politieke campagne begint om haar in diskrediet te brengen. De macht heeft nooit makkelijk de macht afgegeven. Maar waarom begint de helft van de Twitter-gebruikers te steigeren als Anuna ook maar één tweet deelt?

Is het omdat ze hen confronteert met hoe ze zelf ooit jong en idealistisch waren en nu oud en sceptisch zijn geworden? Of zelfs nooit idealistisch geweest zijn, enkel jong. Is het omdat ze geconfronteerd worden met hun eigen privileges, met iemand die van binnenuit wijst op de privileges van de niet-bruine – niet-zwarte – niet-gekleurde meerderheid (ik probeer een alternatief te vinden voor het verboden woord)? Is het omdat ze niet bang is om alle delen van het huidige systeem in vraag te stellen – dus niet enkel kapitalisme, maar ook seksisme en de twee andere woorden die in mijn disclaimer staan en waar we zo weinig mogelijk aan herinnerd willen worden? Is het omdat ze bang zijn voor haar boodschap en dus de boodschapper maar aanvallen omdat ze niet willen horen dat we allemaal samen naar de verdoemenis gaan?

Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat we dus tussen de 2.000 en 2.500 kilocalorieën per dag innemen en dat we deze energie ook op andere manieren kunnen gebruiken. Door bijvoorbeeld Anuna te vergeten en je zelf in te lezen in het klimaatdebat. Want door af te geven op jonge, moedige mensen zal het klimaat niet verbeteren, maar je eigen leven ook zeker niet. Stel jezelf eens de vraag waarom. Waarom open jij aan het einde van een lange werkdag je Twitter en vindt jij het nodig vindt om als volwassene zo’n gemene pesttweets te posten? Val je onder de categorieën die ik heb opgesomd of heb jij nog een individuele reden? Neem contact met ons op.