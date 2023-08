Hoe kan je genieten van je vrouw zijn als je telkens wordt geconfronteerd met statistieken en formules die erop wijzen dat je waarde daalt?

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven

Ik krijg een schilderij maar niet uit mijn hoofd. Kunstenaar Nina Vandeweghe schilderde op haar vijfendertigste twee vrouwen met spiegel­eieren op hun borsten die symbool staan voor haar rottende eicellen. Als bijlage een tekst met de titel: ‘Optimistisch barbaars eicellen invriezen’.

Ze schrijft dat haar ex een nieuw lief van tweeëntwintig jaar heeft. “Zijn angsten over grote verantwoordelijkheden kan hij opzijschuiven en ik zit op de kortste route naar mijn persoonlijke hel. Kinderloos en single zijn.” Ik hou van haar brutaal taalgebruik, ik hou van een furie met een lichaam in verval, woest op Peter Pan-mannen.

Ze schrijft: “Een vrouw zijn. Heerlijk toch?”

Transman Paul B. Preciado doet in zijn boek Testo Junkie verslag over hoe hij zichzelf testosterongel toedient. Hij is het beu om vrouw te zijn. Volgens hem wordt een vrouw voorgeprogrammeerd om te wachten. Wachten tot iemand je in zijn armen neemt, wachten tot je wordt bemind, wachten op plezier, wachten tot het leven begint. Een lichaam als wachtruimte.

Preciado heeft het over een wetenschappelijke studie die bewijst dat een vrouw drie keer sneller haar waarde op de heteroseksuele datingmarkt verliest dan een man. Een vrouw ligt eruit op vijfenveertig, een man op vijfenzestig. Hij heeft het over een formule die – ondanks onze leeftijd – onze waarde doet verhogen of verlagen. Als vrouw verhoogt je waarde als je mooie borsten hebt, mager bent, lang en dik haar hebt. Je waarde verlaagt door ‘sociale handicaps’ zoals een scheiding achter de rug, kinderen en werkloos zijn. Ik pas de formule op mezelf toe en kom uit op een vrouw met mooie borsten, niet echt mager, ook niet dik, wel een buikje, niet gescheiden, wel werk, geen kinderen, maar toch al zesendertig.

Hoe langer ik nadenk over deze berekening, hoe harder ik lach. Onheilspellend buldergelach. Hoe kan je genieten van je vrouw zijn als je telkens wordt geconfronteerd met statistieken en formules die erop wijzen dat – wat je ook doet – je waarde daalt? (Ik proest het uit!)

De vrouw van vandaag kan niets anders dan de plek voor zichzelf omtoveren tot een discotheek van feestelijk verzet waar ze haar rottende eicellen en vergankelijkheid eert. Was het ooit haar ambitie om er eeuwig fris en rimpelloos uit te zien? Haar appartement, geen wachtruimte, maar een toevluchtsoord waar ze de afgeschrevenen ontvangt. Kalend, met een buikje, gescheiden. Mannen en vrouwen die nieuwe formules verzinnen, een nieuwe taal. Woorden die niemand kent omdat de letters in de verkeerde volgorde staan. Sensualiteit en tederheid die geen enkele waarde kent op de hetero-weet-ik-veel-markt. Een kamer waar mannen en vrouwen verknocht aan elkaar zijn zonder enig vooruitzicht op financiële winst. Geen huis te verbouwen, geen nakomelingen op komst. Een hels paradijs van revolutionaire sletten en Peter Pan-mannen die verzeild geraken in orgasmeraces en tantrarituelen. Verslaafd aan elkaars afgedankte lijven.