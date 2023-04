Hoe is dat nu mogelijk, een kloof tussen stad en platteland?

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

Sociologen onderkennen tal van breuklijnen in ons politieke landschap, de ene al actueler en gevolgrijker dan de andere. Tot voor kort zagen zij echter geen kloof tussen stad en platteland. Vanop enige afstand bekeken, als onze aardbol verschijnt als een blauwe strandbal, lijkt ons land immers één felverlichte stad. Toen ik opgroeide, leefden we hier met ongeveer 270 mensen per vierkante kilometer, nu met meer dan 370. Momenteel komt er elk jaar een stad van bijna 60.000 inwoners bij. We verstedelijken zienderogen; moeten flink beton gieten om al dat volk te laten wonen, werken en bewegen. Toch duikt het verschil tussen stad en platteland nu op als breuklijn. Om welke tegenstelling gaat het hier?

Wie zijn denken in een marxistische pasvorm liet gieten, meent een verklaring te zien. Op het platteland wonen stikstofgenererende miljonairs die zich laten manipuleren door Big Agro, terwijl de stedelingen vanop hun bakfietsen bezorgd toekijken. Op die manier is alles weer netjes herleid tot een sociaal-economisch verschil. Zou het kunnen dat stad en platteland ook een culturele betekenis hebben, die vandaag tot spanning leidt?

Stapschoenen

Laten we deze piste even exploreren. Trek je stapschoenen aan. Het platteland strekt zich uit tussen de steden, bestaat uit bos, weiland en akkers, met hier en daar een boerderij. Waar je ook staat, de kans is groot dat je aan de einder een paar kerktorens ziet, die de ligging van dorps- en stadskernen markeren. Langs de bosrand en de landelijke wegen staan de mooie huizen van de mensen die werken in de stad, maar hier elke avond thuiskomen. Een aantal van hen zijn hier geboren en getogen. De nieuwkomers zoeken hier rust en een gevoel van verankering in het land.

De wandelende stedeling voelt nog wel het verschil tussen de stad waar alles beweegt en lawaai maakt en de buiten waar de dingen stiller staan en stiller zijn. Op ons hedendaags sterk verstedelijkte platteland wordt hij weliswaar geregeld op dat verschil gewezen. Het risico is vrij groot dat zijn wandelpad hem in de nabijheid van een drukke baan brengt en daar pijnlijk confronteert met het contrast tussen lawaai en stilte, rust en nerveus gerij.

Telkens als ik dat meemaak, doet het me denken aan een tegenstelling die mijn generatie in de bioscoop leerde kennen, episch verpakt in heldhaftige verhalen. De Hollywood-western kent een subgenre dat handelt over de strijd tussen de gevestigde landbouwers en de cowboys die met veel lawaai hun kuddes door onmetelijke landschappen naar de steden en de slachthuizen drijven. De boeren, gesetteld en geworteld, proberen hun rust, land en overlevingskansen met prikkeldraad tegen de kuddes en de cowboys te beschermen. Deze laatsten, de ongebonden, wilde zwervers, banen zich met tangen en revolvers een weg.

Kathedralen

Men kan de stad, zeker belangrijke steden met een haven of aan een stroom, beschouwen als pogingen om een harmonieus evenwicht te vinden tussen het gewortelde en het rusteloze komen-en-gaan. Onder hun imposante gebouwen vermoedt men diepe fundamenten en de torens van hun kathedralen en belforten, van hun zakelijke wolkenkrabbers, verankeren de stad in de hemel. Tegelijk zijn zij de plek waar mensen, goederen en ideeën vanuit alle windstreken arriveren en van waar zij, vaak verrijkt, weer vertrekken. Het gewortelde en bewegende lijken er verzoend.

De Hollywood-versie van dit conflict tussen het gewortelde en het bewegende steunt op een oud scenario, de joods-christelijke oorsprongsmythe. In deze postchristelijke tijden staat het waarschijnlijk niet meer iedereen even fris voor de geest: het verhaal van Kaïn en Abel. De eerste is landbouwer, de tweede herder, cowboy avant la lettre. Beiden eren God. Kaïn offert een deel van zijn oogst, Abel een paar dieren van zijn kudde. God laat duidelijk blijken dat hij het offer van de herder verkiest. Kaïn besluit daaruit (dit is mijn interpretatie) dat God tegen de landbouw en de gevestigden is, mogelijk ook tegen vegetariërs, en aan de kant van de nomaden en de cowboys staat. Kaïn grijpt in, doodt Abel, haalt zich de toorn van God op de hals, maar krijgt gelijk van de geschiedenis. Hij sticht de eerste stad en zijn afstammelingen brengen zowel veehouders als landbouwers, kunstenaars als ambachtslui, kortom beschaving, voort.

In onze oorsprongsmythe staan de boer en de cowboy, de gevestigde en de zwerver, de burger en de vagebond, het vaste en het losse tegen elkaar. Dat is onze oertegenstelling, de oorspronkelijke breuklijn. Door van Kaïn de stichter van de eerste stad te maken en stamvader van zowel veehouders als landbouwers, suggereert die mythe ook dat de stad inderdaad de plek van verzoening en evenwicht is. Maar wat gebeurt er als een stad als Brussel echt uit evenwicht geraakt, een verzameling van nomaden, forenzen, daklozen, illegalen, expats, migranten, kosmopolieten en toeristen wordt? Blijkbaar wordt zij dan bedreigend voor de mensen die kiezen voor het gevestigde en gewortelde. Zij zien er een voorafbeelding in van een samenleving die zij niet willen zijn. Dit verschil in visie op het leven uit zich nu onder meer in het verschil tussen de uitslag van verkiezingen in Brussel en in de rest van het land: een oude tegenstelling in een nieuw kleedje.