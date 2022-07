Hoe hypocriet het debat over onverdoofd slachten is

Naar jaarlijkse gewoonte laaide ook dit jaar de discussie over het verbod op onverdoofd slachten weer op. Een debat voor en tijdens het Offerfeest (dat tot dinsdag plaatsvindt) waarbij hypocrisie nooit ver weg is: niet de dierenrechten staan centraal, wel de scoringsdrang van politieke stemmen.

Ik was zeven jaar en zat aan de keukentafel. Op mijn bord lag een vis, omringd door een toefje puree, overgoten door een zee van saus. Eén oog van het dode dier staarde naar het oneindige. In mijn herinnering keek het dier naar mij. “Komaan, eet je vis op”, tierde mijn broer. “Dat beest is dood, hoor. Dood is dood”.

Zo ging het jarenlang. Ik bleef treuzelen aan tafel als er vis op mijn bord lag, want ik kon het niet over mijn hart krijgen die beestjes op te eten. Misschien ben ik te gevoelig, maar iets opeten dat ooit leefde was voor mij een brug te ver. Toen ik op mijn twaalfde ook nog eens ferm ziek werd door hormonen die in mijn kip werden gespoten - blijkbaar - was de kwelling aan tafel voorbij voor mij. Ik at nooit meer vlees of vis.

Later kwam ik tot het besef dat dieren die geslacht worden, geen prettig leven hebben. Dan denk ik aan duizenden kippen op elkaar in kippenstallen, kreupele beestjes, omdat ze allemaal op elkaar geplet ‘leven’ en aan de lopende band eieren moeten leggen, en dan na een non-leven geslacht worden. De meeste dieren worden gekweekt om een droevig leven te ondergaan met als doel gedood te worden. Ze worden vetgemest in kleine hokken om vervolgens naar de slachtbank te gaan.

Ook de beelden in het slachthuis van Tielt, enkele jaren geleden, staan nog steeds op mijn netvlies gebrand. Dieren werden er mishandeld, geslagen, kregen elektrische schokken of werden onverdoofd de keel overgesneden. Dat kwam aan het licht door een undercoveractie van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Dierenbeulen

Volgens Animal Rights blijkt overigens uit inspectierapporten van de dienst Dierenwelzijn dat er tussen oktober en december van 2021 opnieuw inbreuken waren in het slachthuis. Zo schreven ze onlangs op hun website: “Varkens werden geslagen, een kreupel dier dat niet zelfstandig uit de vrachtwagen kon komen werd eerst natgespoten met een waterslang voordat het verkeerd bedwelmd werd met het bedwelmingstoestel, en er waren problemen met verdovingsmateriaal, zodat de dieren pas werden bijverdoofd aan de bloedcarrousel.” Mensen die met dierenwelzijn bezig zijn, moeten dat gelezen hebben.

Wat er in de slachthuizen gebeurt komt ook enkel maar aan het licht door acties van dierenrechtenorganisaties. Wat moslims doen, als ze het Offerfeest vieren, is echter niet zo geheim. Tot enkele jaren geleden mochten ze in Vlaanderen schapen nog onverdoofd slachten, tot grote ontzetting van velen. “Dierenbeulen”, werd er gejoeld op sociale media. Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit debat helemaal niet over dierenrechten gaat, maar over een geloofsgemeenschap: het gaat over moslims.

Tot voor kort slachtte mijn opa, een katholiek, kippen, varkens en konijnen in zijn tuin. Met een keukenmes. Er was geen sprake van verdoofd slachten. “Zo gaat dat meisje, dat deden vroeger veel Vlaamse gezinnen”, riep hij dan als ik treurig keek hoe hij een konijn de keel oversneed. Hij leerde me dat het niet ongewoon was om dieren onverdoofd te slachten. “Als je meteen de halsslagader raakt, is het zo gedaan”, zei hij. “Ze voelen er niets van, hoor, dood is dood”, suste hij dan.

Jaren later ging ik in Genk tijdens het Offerfeest eens kijken naar zo’n massaslachting, in die tijd nog onverdoofd. Honderden schapen stonden nietsvermoedend klaar om afgemaakt te worden. Een mooi zicht was het niet, neen. Maar de dieren werden met één messentrek gedood. Ik weet niet of ze pijn hadden, maar het leek me vrij efficiënt te gebeuren. Mijn voormalige buurman Ali, een moslim, vertelde me toen dat de dieren een mooi leven hadden. Ali: “Ze staan het hele jaar te grazen, buiten in de wei. We verzorgen ze goed, hoor”, zei hij. Dat geloofde ik best. De gedachte dat de beestjes tenminste een fijn leven hadden, stelde me gerust.

Elk jaar opnieuw gaat het over onverdoofd slachten. Hoe barbaars dat wel is. Maar het gaat niet over inhoud, of ethische vragen in het algemeen. Het gaat altijd over moslims. Dan moet ik denken aan mijn opa, en vele Vlaamse boerengezinnen, die wellicht ook dieren hebben geslacht in tuinen. Of aan de beesten in de slachthuizen, die geen mooi leven hadden. Of aan de Belgische Joodse gemeenschap, die onlangs nog - met negen - naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stapte uit onvrede over het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië.

Daar is dan weer amper verontwaardiging over. Dierenrechten lijken ver weg te zijn in dit hypocriete debat: anders hadden al die verontwaardigde mensen toch al dat dierenleed aangekaart? Het wordt tijd om te benoemen waar het dan wél om draait: het bashen van moslims. Sommige politici klappen in de handen door de polarisatie die dit debat teweegbrengt. Ze teren op het aanvallen van moslims, dat scoort lekker.

Of ik zelf voor of tegen onverdoofd slachten ben, laat ik in het midden. Maar ik mag hopen dat alle slachtdieren tenminste een fijn leven hadden. En of ze nu verdoofd worden of niet: dood is dood.