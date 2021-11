Hoe het komt dat die zeemzoete rijmelarij op melodieën zo kritiekloos wordt gevreten: het is mij een raadsel

Mark Coenen is columnist.

De klimaatcrisis en de kernenergie tot daar, maar nu moeten we blijkbaar ook met zijn allen die nieuwe plaat van ABBA goed vinden?

Ik kan geen Vlaams periodiek openslaan of men blaast schuimende loftrompetten over het nieuwe meesterwerk van de teruggetrokken maar eenvoudig gebleven genieën uit Zweden, die erin slagen om veertig jaar na hun laatste plaat een nieuwe uit te brengen die krek hetzelfde klinkt als die plaat van veertig jaar geleden. En die klonk toen al belegen.

Het zal een teken van de tijd zijn. Meer nog: het is een teken van de tijd.

Er doet zich muzikaal een tektonische aardverschuiving voor: in tegenstelling tot in de rest van de wereld zoeken de continenten elkaar gezellig weer op, in plaats van verder uit elkaar te drijven.

Binnenkort doet zich in de muziekwereld een toestand voor die wij kennen uit de tijd van Pangea.

Dat is gelukkig niet de titel van de nieuwe van Björk, nog zo’n toondoof artefact uit het Noorden. Een ijselijke geiser die in haar meest toegankelijke nummers het gegil van een tandartsboor imiteert, net voor die uw zenuwkanalen uitfreest en ge van uitzinnige pijn op uw moeder wilt roepen maar dat gaat niet want uw bek zit vol steengruis en bloed.

Pangea is de naam die men gebruikt om de grote klont landmassa te benoemen die 250 miljoen jaar geleden de voorloper was van onze huidige continenten. Ongeveer 180 miljoen jaar geleden ontstonden uit dat supercontinent het noordelijke Laurazië en het zuidelijke Gondwana.

In de muziek is die splitsing tussen genres een recenter fenomeen. Wij schrijven de jaren zeventig, toen er maar twee waren, als continenten zo groot: rock en disco. Daar stond een Chinese muur tussen. Sinds de N-VA weet iedereen wat zoiets betekent: praat voor de vaak. Gazettenpraat.

Toen Run DMC een duet aanging met Aerosmith onder de noemer ‘samen een meerstemmige meerderheid’ wist de modale muziekliefhebber die de Beatles in de Cavern nog had meegemaakt hoe laat het was: te laat. De aartsvijanden hadden elkaar gevonden. Alles moest kunnen.

Maar de wiedergutmachung met ABBA, waarvan de liedjes bijwijlen charmant kunnen worden genoemd, is de historische verantwoordelijkheid van de nostalgische zwijmelaars van de mainstreammedia.

Hebt u mij al eens zien meezingen op zo’n lied? Ongetwijfeld, maar dan pas na minstens een halve bak tripel.

Hoe het komt dat die zeemzoete rijmelarij op melodieën die, mochten ze van K3 komen, op hoongelach onthaald zouden worden, zo kritiekloos wordt gevreten: het is mij een raadsel. Nostalgie maakt doof.

K4, zoals ik de vier aimabele miljardairs die binnenkort via hologram gaan ‘optreden’ dan ook weleens schertsend noem, maakt tot op TikTok reclame voor een plaat die bewijst dat op tijd stoppen een kunst is, maar niet opnieuw beginnen nog veel meer.