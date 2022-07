Hoe het is om klimaatwetenschapper te zijn in de VS, en om burger te zijn in dat land

Valerie Trouet is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona (VS) en auteur van Wat bomen ons vertellen. Haar column verschijnt maandelijks.

Ik krijg regelmatig de vraag hoe het is om klimaatwetenschapper te zijn in de VS. ‘Frustrerend’, antwoord ik dan, ‘even frustrerend als klimaatwetenschapper zijn in België’. Want waar je ook werkt als klimaatwetenschapper is het bijzonder teleurstellend om te weten wat we weten, om verder te bouwen aan die wetenschap en tegelijk te zien dat er op beleidsniveau bitter weinig mee gebeurt. Om niet te zeggen niets.

Wetenschapper zijn in het algemeen, daarentegen, is mogelijk iets minder frustrerend in de VS dan in België. “Amerika is een heel stimulerend land voor de succesvolle onderzoeker”, hoorde ik primatoloog Frans De Waal, die al veertig jaar in de VS werkt, zeggen bij Friedl’ Lesage in Touché. Ook ik ervaar de Amerikaanse academische wereld als dynamisch, waar succes gevierd wordt en ambitie is toegestaan.

Dat geldt in het bijzonder voor vrouwelijke wetenschappers. Want laten we eerlijk zijn, als ik in België was gebleven, was ik nooit prof geworden en had ik nooit een boek geschreven. In zeven jaar als student bio-ingenieur aan twee Belgische universiteiten, heb ik geen enkele les van een vrouwelijke prof gekregen. Ook het instituut waar ik aan mijn doctoraat werkte, telde geen enkele vrouwelijke professor. Wie was ik om daar verandering in te brengen? Ik heb niets dan bewondering voor mijn vrouwelijke collega’s die daar wel in slaagden.

Niet dat het in de Amerikaanse academische wereld allemaal rozengeur en maneschijn is wat betreft diversiteit, verre van. Maar nu ik zelf professor ben, kan ik wel de diversiteit onder wetenschappers mee helpen verhogen. Steek ik bewust veel tijd en energie in het mentoren, sponsoren, en promoten van een diverse groep aan jonge wetenschappers.

Abortus

Daarom dat de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof vorige vrijdag om Roe v. Wade terug te draaien, des te harder aankomt. In Arizona waar ik woon en werk, een staat die twijfelt tussen Republikeins en Democratisch, staat het recht op abortus nu op de helling en hebben zeven van de negen abortusklinieken alvast hun deuren gesloten.

Hoe ik onder deze omstandigheden intelligente, ambitieuze vrouwen kan aantrekken om in mijn groep te komen werken of studeren, is me een raadsel. Ze moeten wel zot zijn. Het beste wat ik kan aanbieden is dat Arizona tussen Californië en New Mexico ligt, twee staten waar abortus wél legaal is. Natuurlijk zijn wij dan nog de bevoorrechten die Engels spreken, die kunnen lezen en schrijven, die zich kunnen informeren, en die het zich kunnen veroorloven om naar een andere staat te reizen. Voor alle andere vrouwen is de beslissing van het Hooggerechtshof niet alleen een slag in het gezicht, maar levensveranderend, levensbedreigend.

En daar ligt het tweede deel van mijn antwoord op de vraag hoe het is om klimaatwetenschapper te zijn in de VS. Het is niet het klimaatwetenschapper zijn wat moeilijk is, maar het bewoner zijn, het burger zijn in een land waar je de democratie letterlijk om je heen voelt afbrokkelen. Dat is verdorie heel moeilijk en beangstigend.