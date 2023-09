Hoe extreemrechtse hondenfluitjes dreigen door te klinken in de zaak-Pichal

In hun goedbedoelde pogingen om burgers goed te informeren over de zaak-Pichal dreigen nieuwsmedia extreemrechtse hondenfluitjes te laten binnensijpelen in hun berichtgeving – en daarbij de samenleving.

Jonathan Hendrickx is gastonderzoeker aan de Amerikaanse universiteit Penn State en postdoctoraal onderzoeker aan het Journalism Studies Center van de Universiteit in Wenen.

Het nieuws kwam vorig weekend als een donderslag bij heldere hemel: Sven Pichal, radiopresentator, pleegvader en homo, zat in de cel vanwege het verspreiden van beelden van seksueel misbruik bij kinderen.

De extreemrechtse reacties volgden het voorspelbaar geworden patroon. In hun kruistocht tegen de lgbtq+-gemeenschap, die wereldwijd weer steeds vaker het slachtoffer wordt van verbaal en fysiek geweld, gingen weinig subtiele ballonnetjes op over een mogelijke overlap tussen homo- en pedoseksualiteit.

Dries Van Langenhove, het voormalig Vlaams Belang-Kamerlid dat volgende maand terechtstaat in een rechtszaak voor inbreuken op onder meer de antiracismewet, sprak op X (het voormalige Twitter) in een adem over daders en “de lgbtq-sekte”. Daarmee trivialiseert hij niet alleen seksuele minderheden, hij criminaliseert ze ook. Van Langenhove is maar een voorbeeld van verschillende rechts-conservatieve figuren die er garen bij spinnen om zoveel mogelijk verschillende zaken op een hoop te gooien, als stuiptrekking van de inmiddels tot op de draad versleten war on woke.

Vergoelijking

Het is geweten dat personen uit seksuele minderheidsgroepen volgens de westerse extreemrechtse ideologie enkel te tolereren vallen als ze wit en niet moslim, trans of links zijn. Nieuwer is dat dat achterliggende gedachtegoed steeds gemakkelijker zijn weg vindt naar verslaggeving in de mainstreammedia. De berichtgeving in de onmiddellijke nasleep van de gevangenschap van Sven Pichal zet die these opnieuw op scherp.

De verslaggeving tot dusver valt grosso modo in twee groepen in te delen. Er is de feitelijke berichtgeving over de gerechtelijke procedures en de duiding van experts over het feit dat er niet zoiets bestaat als een typisch profiel van mensen die beelden van seksueel misbruik bekijken en/of maken.

Het risico is dat dergelijke essentiële, genuanceerde berichtgeving door een deel van de samenleving steeds wordt beschouwd als een vergoelijking of poging tot ‘normalisering’, waardoor het frame van de mainstreammedia die pedofielennetwerken ondersteunen weer welig tiert op de sociale media. (Dat geldt mogelijk ook voor dit stuk – het zij zo.)

Socialemediatijdperk

Veel schadelijker is de berichtgeving die ‘alleen maar vragen stelt’ en die ook wil beantwoorden. Dat gebeurt op onverbloemde wijze. Het Nieuwsblad vroeg zich af “hoe nefast” wat Pichal deed is “voor homokoppels met pleegkinderen”, terwijl Knack een titel met een al even suggestieve vraag moest aanpassen na online kritiek omdat ze “onduidelijk” was en voor “verwarring” zorgde.

Kritische vragen stellen is de kernwaarde van goede journalistiek. Maar vragen ontstaan niet in een vacuüm; ze vertrekken steeds vanuit structuren en ideologieën. Het is zeer waarschijnlijk en even veelzeggend dat er niet snel een artikel zou verschijnen over het effect van seksueel misbruik gepleegd door heteroseksuelen op het draagvlak voor pleegzorg door heterokoppels. Dergelijke vragen zetten de deur open voor extreemrechtse hondenfluitjes en geven het achterliggende gedachtegoed gewicht en geloofwaardigheid.

Meer dan ooit is de vraag stellen ze ook beantwoorden, zeker in het socialemediatijdperk waarbij de nieuwsconsumptie van veel gebruikers zich hoofdzakelijk beperkt tot het lezen van koppen op hun tijdlijnen. Journalisten moeten beter beseffen dat het opwerpen van suggestieve vragen, en die vervolgens tot kop bombarderen, alleen maar koren op de molen is van extreemrechts, zoals deze krant al beschreef.

In dit geval legt het net méér de focus op het uit de lucht gegrepen verband tussen homo- en pedoseksualiteit. Daarbij dreigt berichtgeving, hoe goed bedoeld en integer ook, meer kwaad dan goed te doen.

Cordon médiatique

Dat betekent uiteraard niet dat dergelijke vragen niet gesteld mogen worden. Journalisten moeten berichten over wat er in de samenleving speelt, maar hebben ook de verantwoordelijkheid om daarbij niet in de kaart te spelen van opruiende ideologieën.

Zeker in tijden waarin uiterst rechtse politici steeds makkelijker hun weg vinden naar televisiestudio’s en krantenkolommen. Met verkiezingen voor de deur is het des te belangrijker om ‘vragen’ die overduidelijk bedoeld zijn om tweedracht te zaaien tussen bevolkingsgroepen steeds duidelijk als dusdanig te benoemen en te behandelen. Het cordon médiatique (de afspraak tussen partijen om niet te debatteren met extreme partijen die in Wallonië geldt, red.) ligt in Vlaanderen aan diggelen, maar net daardoor is de noodzaak van context groter dan ooit.

Laten we tot slot de grootste slachtoffers in deze hele affaire niet uit het oog verliezen: de kinderen die slachtoffer werden van seksueel misbruik. We staan wellicht nog maar aan het begin van een lange periode waarin de zaak-Pichal de nieuwscyclus zal blijven domineren. Alleen al voor de jonge slachtoffers is meer sereniteit en minder sensationele verslaggeving, wars van eender welke ideologie, een morele verplichting voor elke journalist.