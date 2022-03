Hoe Europa Poetins oorlog betaalt

Het bezoek van president Biden aan België en Polen deze week kwam op een kritiek ogenblik voor Europa. Opdat onze gedeelde idealen van democratie en vrijheid zouden zegevieren, moeten de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten meer doen om een eind te maken aan de financiering van Poetins invasie van Oekraïne.

De westerse sancties hebben tot nu toe de Russische financiële sector en prominente figuren getroffen, terwijl de VS de import van Russische olie en gas hebben verboden. Dat is lovenswaardig maar belet Rusland helaas niet om elke dag onschuldige mensen te vermoorden.

De beste manier om Poetins oorlogsmachine te stoppen, is door zijn dagelijkse bron van harde valuta af te snijden. De beste manier omdat te doen, is dat Europa niet langer olie en gas van Rusland koopt. Tegelijkertijd kunnen de VS bijkomende sancties opleggen om het transport en de financiering van Russische olie te bestraffen.

De export van olie, olieproducten en gas financiert meer dan 40 procent van de Russische begroting. De belangrijkste klant van het land is de Europese Unie.Sinds 24 februari heeft Europa meer dan 19 miljard dollar aan Poetin betaald.

Bovendien is de Russische olie-export sinds het begin van de invasie niet gedaald en zijn de olie- en gasprijzen gestegen. Poetins oorlog betaalt zichzelf.

Zoals Biden vorige week zei: Poetin is een oorlogsmisdadiger. Rusland heeft duidelijk getoond dat het er niet voor terugschrikt om burgergebieden opzettelijk te beschieten. Russische bommen hebben de schouwburg van Mariupol getroffen, waar burgers zich schuilhielden. Europa hoort heel erg bang te zijn. Naarmate Poetin meer weerstand dan verwacht ontmoet van onze dappere Oekraïense soldaten, groeit het gevaar dat hij chemische, biologische of zelfs kernwapens tegen onze burgers zal inzetten.

Het afsnijden van Poetins kasstroom is een dringend moreel en strategisch imperatief, maar Europa durft die stap niet te zetten.

Sommige Europese experts beweren dat de oorlog niet door de energie-export wordt gefinancierd. Dat is onzin. Poetin moet wapens kopen. Nu veel van de reserves van zijn centrale bank bevroren zijn, heeft hij de harde valuatie die hij elke dag ontvangt nodig – vandaar dat hij volop olie blijft pompen.

Europa hoort heel erg bang te zijn. Naarmate Poetin meer weerstand van verwacht van onze dappere Oekraïense soldaten ondervindt, neemt het gevaar van de inzet van chemische, biologische of zelfs kernwapens tegen Oekraïense burgers toe. De euro’s die hij ontvangt, gaan rechtstreeks naar vuurkracht die Oekraïense burgers doodt en onze steden verwoest.

De Duitse minister van Economie en Energie zegt dat elke vermindering van de huidige aankopen van olie en gas de economie van zijn land zou doen instorten. Maar Europa heeft al voldoende gas om tot aan de volgende winter te geraken, terwijl het Internationaal Energieagentschap een realistisch plan heeft voorgelegd om de Europese import van Russisch gas met meer dan een derde de verminderen. Hoewel Duitsland bijzonder afhankelijk is van Russisch gas, kan een opschorting van de aankopen op korte termijn ‘beheersbaar’ zijn, volgens een studie van de Duitse Academie van Wetenschappen. Het land heeft bovendien een lage schuld tegenover zijn bbp, zodat het de potentiële gevolgen voor de lage inkomens kan opvangen.

Inmiddels zouden de betalingen van het Russische gas naar geblokkeerde rekeningen moeten gaan, zodat Poetin ze niet voor wapenaankopen kan gebruiken. Dat is een standaardpraktijk bij sancties.

Wat de olie betreft, kunnen OPEC en andere leveranciers binnen een maand een extra 2,2 miljoen vaten per dag leveren. Dat is in hun eigen belang, want als ze de olieprijzen te hoog laten oplopen, zal dat de transitie op lange termijn naar hernieuwbare energie sterk versnellen.

Er bestaat een risico dat smokkel een embargo op Russische olie zou ondermijnen. Om dat probleem aan te pakken, heeft het economisch adviesteam van onze president een werkgroep opgericht die nu het spoor volgt van elk schip dat in Russische havens olie laadt. In de oliesector kun je veel verbergen, maar niet de bewegingen van grote olietankers die vanuit de ruimte zichtbaar zijn.

Onze Europese partners mogen Poetins oorlogsmachine niet langer financieren. Wij hopen dat het westers bondgenootschap zijn morele bakens zal terugvinden.

