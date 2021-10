Hoe een vrouw ook probeert toxische relaties omver te werpen, ze blijft een minipoppetje dat aan een been van haar baas zwabbert

Julie Cafmeyer is columnist.

Humo kopte vorige week: ‘Wat bezielde Bart De Pauw en Jan Fabre? De Rush van de Roem.’

Op de cover staan De Pauw en Fabre in kostuum, omringd door zes vrouwen die zich vol wellust aan hen opdringen. Vrouwen die eruitzien als een kruising tussen barbiepoppen en playboymodellen vleien zich in sexy lingerie op hun schoot, klampen zich vast aan een been, leggen zich bereidwillig naast hen neer.

Het is een vreemd beeld, aangezien dit tafereel nooit heeft plaatsgevonden. Uit tal van klachten in deze zaak bleek dat de vrouwen geen innerlijke drang of verlangen voelden om De Pauw of Fabre te begeren. Ze voelden zich hooguit verplicht om op hun avances in te gaan. De mannen oefenden macht en druk op hen uit. Hun relatie was niet sensueel, maar ongemakkelijk.

Alsof de tijd heeft stilgestaan. De cover als droombeeld. Een nostalgisch waanbeeld van de goede, oude tijd waarin mannelijke Goden zich alles konden permitteren. Machtige mannen die stralen in al hun bravoure, die begeerd worden om hun succes. Ongenaakbaren in strakke pakken. Het effect van de open brieven, de klachten en de rechtszaak blijft onzichtbaar. De vrouwen gingen de confrontatie niet aan. Nee, ook zij worden gemummificeerd. Het beeld houdt koppig vast aan een machtsverhouding die zich zo diep in onze lijven heeft gedrongen dat ze onveranderlijk is.

Het is schadelijke beeldcultuur. De cover maakt ons iets wijs. Wat je ook doet, hoe hard een vrouw ook probeert toxische relaties omver te werpen, ze blijft een minipoppetje dat ergens aan een been van haar baas zwabbert. Een baas, die hoewel hij al lang gebroken is, nog steeds geen kik geeft.

Wat zou een beter beeld zijn? Vrouwen in zwarte lederen catsuits. Als roofdieren besluipen ze de mannen in pak. Bivakmutsen en gele oversized zonnebrillen. Onherkenbare wezens die vanuit een diepe ondergrond eindelijk tevoorschijn komen om hun plek op te eisen.

Houten reuzinnen. Vrouwen, verstopt in die reuzinnen. Als ze op hun bestemming zijn, klimmen ze in legers uit de reuzen. Ruiters, strijders en gladiatoren.

Bronzen beelden van vrouwen met pijl en boog, een zwaard, een schild. Gigantische stenen beelden van Mythische heldinnen. Krijgers zonder perfecte maten. Mollige Lara Crofts.

Het zou een interessante oefening zijn voor de maker van de cover. Nadenken over de vraag: hoe ziet een vrouw eruit die intens is, die zich niet neerlegt bij de huidige machtsverhoudingen, die opstaat. Hoe ziet een man eruit die terecht wordt gewezen? Wat is de relatie tussen de twee?

Misschien zou de maker van de cover het interieur van zijn atelier moeten aanpassen. Foto’s aan de muur van gewillige babes, bikinimodellen en bimbo’s dienen vervangen te worden.

Wat houdt hem tegen?