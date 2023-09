Hoe een verkeersbord schizofreen verkeersbeleid in Schaarbeek blootlegt

Een banaal relletje over een verkeersbord toont dat nul verkeersdoden en -gewonden nog niet voor morgen is in Schaarbeek. Voetgangers en fietsers moeten er vechten voor een stukje ruimte in de enige autovrije plek van de stad, schrijft Wiet Vandaele, voorzitter van Heroes for zero en inwoner van Schaarbeek.

In Schaarbeek ligt het 20 hectaren kloeke Josafatpark. Omdat een groot aandeel van de woningen in de gemeente geen privétuin heeft en er voor de 133.000 inwoners slechts 36 strekkende meter autovrije straat ligt, is het logisch dat Schaarbekenaren massaal afzakken naar dit park om te wandelen, joggen of hun kinderen te leren fietsen. Het is de enige plek waar je even kan ontsnappen aan het dagelijks verkeersgeweld waarvoor Schaarbeek jammer genoeg zo bekend staat.

Het Josafatpark was de afgelopen dagen inzet van een relletje. Aanleiding was de komst van een nieuw verkeersbord aan de ingang. Het bord toont een koersfiets, een rolschaats en een step, met een rode streep erover. Met het bewonerscollectief 1030/0, dat pleit voor Vision Zero in Schaarbeek – nul verkeersdoden en -gewonden – vroegen we ons op onze Facebookpagina af wat precies de bedoeling was. Mogen kinderen niet langer fietsen in het park? En waarom wordt rolschaatsen verboden in een park waar de gemeente zélf rolschaatsinitiatie organiseert? In de commentaren onder het bericht ontspon zich een discussie tussen voor- en tegenstanders: “Wandelaars worden van hun sokken gereden door gekken op speedpedelecs!” versus “20 hectaren waar je niet door mag met de fiets. Da’s een stevige omweg.” De discussie trok de aandacht van de pers. Schepen van Groene Ruimten Deborah Lorenzino (Défi) verduidelijkte aan La Dernière Heure dat dit verkeersbord enkel expliciteert wat al lang in het parkreglement staat. “Or on doit protéger les usagers les plus faibles.” Met zo’n schepen kan je op beide oren slapen, denk ik dan.

Helaas. Ondanks enkele lovenswaardige initiatieven – zone 30, circulatieplan – krijgt verkeersveiligheid van dit gemeentebestuur niet de nodige prioriteit. De enige plek waar het college van verkeersveiligheid een prioriteit maakt, en zonder verpinken een hele groep weggebruikers de toegang ontzegt, is een plek zonder auto’s. Dat illustreert het schizofrene beleid rond verkeersveiligheid: het college is streng in de leer waar het geen automobilisten voor het hoofd stoot, in de rest van de gemeente moeten er “compromissen gesloten worden”.

De heraanleg van de Louis Bertrandlaan is een mooi voorbeeld. Onlangs gaf de gewestelijke regering onverwacht groen licht voor de plannen van het gemeentebestuur, ondanks een vernietigend advies van de Commissie Stedenbouw. Als die vergunning wordt uitgevoerd, blijft deze oogverblindende historische laan ook na de heraanleg opgescheept met niet minder dan zes rijvakken die exclusief zijn voorbehouden aan de auto: vier voor geparkeerde wagens, twee voor rijdende. Evenveel als de ring rond Brussel.

Zo toont een banaal relletje over een verkeersbord dat nul verkeersdoden en -gewonden nog niet voor morgen is in Schaarbeek. En ondertussen rollen de voetgangers en fietsers van Schaarbeek vechtend over straat, in het park of onder een Facebookpost. Ze vechten voor een stukje ruimte in de enige autovrije plek van de stad. Koning Auto zet zich in een zetel, trekt een zak chips open, en kijkt grijnzend toe.