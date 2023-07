Hoe dieper je bij Mark Rutte graaft, hoe minder er te vinden is, zo bleek in het tv-programma ‘Zomergasten’

Mark Rutte vertrekt uit de politiek. De Nederlandse premier in lopende zaken is een politiek archetype.

In Being There speelt Peter Sellers een volstrekt onwereldse tuinman, die na het overlijden van zijn patroon voor het eerst in de buitenwereld terechtkomt. Op straat is de schok zo groot dat hij onder de limousine van een rijke zakenman belandt, die hem in de verwarring voor iemand anders aanziet. In plaats van ‘Chance, the gardener’ hoort zijn vrouw zijn naam als ‘Chauncey Gardiner’. Daardoor lezen ze hem totaal verkeerd: zijn oudmodische pakken zien ze als tijdloze burgerlijkheid, zijn onwetende zwijgen als prudentie, zijn anekdotes over tuinonderhoud – het enige waar Chance ooit iets vanaf geweten heeft – als diepzinnige wijsheden. Binnen de kortste keren wordt hij overal in Washington onthaald als een investeringsgoeroe. Zijn oppervlakkigheden over het wateren van de planten en het wisselen van de seizoenen, doen de beurs bewegen. Uiteindelijk wordt de tuinman op het schild gehesen als presidentskandidaat, want iemand die uitsluitend uit eigenschappen bestaat die anderen hem toedichten, is een politieke droom. In de slotscène wandelt Chauncey onverstoord over water, waarvan hij met zijn paraplu de diepte peilt.

Being There kwam uit in 1979, net voor Ronald Reagan aan de macht kwam, een man die zo onpeilbaar was dat zelfs zijn officiële biograaf, na jaren toegang tot het Witte Huis, zijn boek in fictievorm schreef. De echte Reagan bestaat niet, redeneerde Edmund Morris, dus moeten we hem samenstellen uit verhalen van andere Amerikanen.

Die indruk kreeg je ook toen Mark Rutte enkele jaren geleden eindelijk op Zomergasten te zien was, het programma dat zo lang en goed is dat je er de echte mens achter de gasten te zien krijgt. Hoe dieper je bij Rutte graaft, hoe minder er te vinden is, zo bleek. Zowel politiek als privé, wat hij altijd zorgvuldig afgeschermd had, werd het gesprek een beetje saai zodra het spannend beloofde te worden. En omdat aan zijn gemanierde degelijkheid niet getwijfeld kan worden, kan je hem die leegte nauwelijks kwalijk nemen. Er is niets verborgen, er is niets gelogen, er is niets.

Behalve politiek. Mark Rutte is geen teflon, zoals vaak beweerd wordt, maar een spiegel. Natuurlijk was de marketingmachine rond hem ongezien, de tegenstrijdigheden doorheen de jaren opmerkelijk. Maar elke inconsistentie was even gemeend.

Zijn beeld van Nederland “als een vaasje dat zomaar kapot kan vallen” was gemeend door de Nederlanders die nog zo’n vaasje op de schoorsteenmantel hebben staan. Zijn slogan ‘Normaal. Doen.’ was de oprechte mening van Nederlanders die perfect helder in hun hoofd zitten hebben wat al dan niet normaal is. Doen ze immers zelf. En als hij uithaalde naar “de witte wijn sippende Amsterdamse elite” of relschoppende Turkse Nederlanders – “pleur op” – stelden weinigen zich nog de vraag of Rutte zelf in die termen denkt of zulke woorden gebruikt. Want hij trachtte geen beeld te geven van wat Mark Rutte denkt, maar van wat Nederland denkt.

De slotzin van Being There zou Ruttes motto kunnen zijn, “Life is a state of mind”, en de geestesgesteldheid van Nederland is lastig te belichamen. De moord op Pim Fortuyn, veranderende binnensteden, het neerschieten van MH17, corona en wappies, klimaat en omgekeerde vlaggen. Alle problemen van de liberale democratie komen er nog harder binnen dan elders, want Nederland heeft zelf lang en hard genoeg geworsteld om liberaal en democratisch te worden. Een groot deel van het land is de buitenwereld hartsgrondig beu. En dan is er de geruststelling van een Mark Rutte die, als een Hansje Brinker – het jongetje dat door zijn vinger in een gat in de dijk te steken, het achterland van de watersnood redt – de dreigende wereld buiten houdt. Hoe? Gewoon. Doen.

Aan het politieke talent van Rutte kan niet getwijfeld worden. Bij de laatste verkiezingen hadden kenners het gevoel dat het voor Rutte echt de campagne te veel was. De VVD ging er nog op vooruit. Of hij daar veel mee bereikt heeft, is wel twijfelachtig. Onder zijn maatschappelijk verhaal van waarden en normen, zat nooit een fundament van hoe die politiek vormgegeven zouden kunnen worden. Voorbij zijn managersaanpak gaf hij nooit een politieke richting aan waar het land naartoe zou moeten. Zijn behoudsgezinde discours werd nooit ondersteund door een beleid dat de boel ook daadwerkelijk samen kan houden.

Uiteindelijk verbeeldt Mark Rutte zowel de nood aan als het tekortschieten van het huis-, tuin- en keukenconservatisme: mensen geruststellen in onrustige tijden, maakt de ontreddering achteraf alleen maar groter. Tegen de echte wereld is dat ene vingertje niet opgewassen.