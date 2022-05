Hoe de regenboog weer voor vrede kan staan

‘Sommigen zien alles tegen hun geloof. Degoutant!’ ‘Schorsen die leerlingen, nee zelfs van school sturen!’ ‘De islam (...) heeft (...) geen respect voor alles buiten ‘hun’ wereld.’



De reacties op de nieuwsberichten over wat er vorige week bij ons op school is gebeurd waren heftig. 17 mei - Internationale dag tegen homofobie en transfobie - verliep hier op het Xaveriuscollege inderdaad niet probleemloos. Een leerkracht had met goede bedoelingen verschillende regenboogvlaggen gehangen, opdat deze dag niet onopgemerkt voorbij zou gaan. Jammer genoeg reageerde niet iedereen positief. Ik kan niet ontkennen dat er gespuugd werd en dat er nadien voor deze leerlingen geapplaudisseerd werd. Ik kan wél ontkennen dat het slechts over 14- en 15-jarige leerlingen ging met een moslimachtergrond die gevoed zijn door fake news. Juist dat is fake news.

Veel mensen zijn geraakt door de hevige reacties en durven zich misschien nog minder te laten zien. Ook als moslima voel ik me gekwetst, want voor de zoveelste keer werd de schuld bij ons gelegd. Op die manier verprutst een kleine groep het dan voor de hele gemeenschap. Want wie de moeite zou nemen om de betekenis van het geloof te begrijpen, zou inzien dat het samenhangt met respect en vrede. Veralgemeen nooit, want iedereen is anders en heeft zijn eigen levensvisie. Zelfs op het vlak van geloof zullen gelovigen van elkaar verschillen.

Het is dus echt jammer dat het eerst zo in de media is verteld. Achteraf bleken er toch een heleboel andere leerlingen bij betrokken te zijn. De directeur heeft zich inmiddels verontschuldigd tegenover de moslims, maar daarmee is het in de media nog niet rechtgezet.

Dat de leerlingen moeten worden aangepakt? Daar ben ik het mee eens! Dat de school meer had moeten doen om het te voorkomen? Zeker! Als je vóór de acties de leerlingen niet informeert, dan zijn zulke reacties niet abnormaal.

Op het Xaveriuscollege is er op dit moment nog niet voldoende ruimte voor vrije geesten. De school staat voor een zekere neutraliteit. Maar als dat betekent dat niemand mag zijn wie hij echt wil zijn, dan hoeft het voor mij ook niet. Neutraliteit op een school heeft als bedoeling jongeren de kans te geven zich los van elke levensbeschouwelijke of culturele druk te ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Maar zelfstandige burgers hebben in mijn ogen ook een open en kritische visie. Als we nooit worden geconfronteerd met andere meningen (bijvoorbeeld in discussies), dan ga je gesloten denken.

Je moet volgens mij in contact komen met verschillen. Verschillen op vlak van seksuele geaardheid, etniciteit, huidskleur, geloof. Anders kijken we met gesloten blik naar de wereld.

Laat dit een startpunt zijn voor discussies en acties. Niet om ons voor te bereiden op 17 mei 2023, maar op elke dag. Elke dag vraagt om respect voor elkaar. Een school is niet de plaats voor de opvoeding - die gebeurt thuis - maar wel de plek om open geesten te kweken. Als daar nooit tijd of aandacht aan wordt besteed, dan kan je zulke reacties verwachten. Misschien waren het leerlingen die niet goed geïnformeerd waren. Ik leg de nadruk op het woord misschien, want ik wil geen verkeerde conclusies trekken en al zeker niet met de vinger wijzen.

De regenboogvlag staat niet enkel voor vrijheid op vlak van seksuele geaardheid, maar evengoed voor vrijheid op vlak van geloof. Gilbert Baker, de ontwerper van de vlag, zei: “De regenboog laat onze diversiteit zien in gender, ras, leeftijd en alle andere manieren waarop we van elkaar verschillen. Tegelijkertijd heeft de regenboog iets magisch. Zo’n spiritueel fenomeen in de natuur als symbool voor onze seksualiteit en mensenrechten.”

Er moet dus heel wat veranderen, maar we gaan niet te hard van stapel lopen. Laten we het rustig aan doen en het al bespreekbaar maken. Ik heb het niet over discussies waarin er niemand naar elkaar luistert en waar de monologen elkaar opvolgen.

Ik zou gedachtewisselingen willen zien waarin sprekers elkaar willen begrijpen. Maar weet dat iedereen zijn eigen mening kan hebben. Zoals mijn titularis altijd zegt: “Respect, iedereen altijd en overal!”

Ik verwacht niet dat deze mening, mijn mening, door iedereen aanvaard zal worden. Dat hoeft ook niet. Ik hoop wel dat ze gerespecteerd zal worden, want waar geen afgunst is, schreef Augustinus, heerst eendracht in verscheidenheid.