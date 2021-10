Hoe, bijna 20 maanden na de start van de pandemie, jonge kinderen en hun ouders in de kou blijven staan

Als moeder van drie jonge kinderen heb ik na anderhalf jaar corona-pandemie het mantra ‘we vinden wel een oplossing’ boven mijn bed geschilderd. Maar vandaag is de rek eruit.

Ik stel vast dat bijna 20 maanden na de start van de pandemie jonge kinderen – en hun ouders – in de kou blijven staan. De quarantaine duurt onbegrijpelijk lang, de regels zijn niet helder. De kinderen en hun omgeving zijn hier de dupe van: van de kinderen zelf, van hun ouders, maar ook van hun scholen wordt nog steeds een onmogelijke flexibiliteit en mentale draagkracht gevraagd.

Koude douche

Onze oudste dochter (11) had een hoogrisicocontact op school, testte positief en moet 10 dagen in isolatie. Begrijpelijk. Wij mogen, als volledig gevaccineerde ouders, na een negatieve test uit quarantaine.

Het venijn zit hem in de staart: onze kerngezonde en vooralsnog niet-besmette andere twee kinderen (3 en 7) moeten, wanneer ze negatief testen – hou u vast – minstens 17 dagen in quarantaine.

De testresultaten rollen binnen: alle vier negatief. Ik bel terug naar contact tracing, om te dubbelchecken of de twee negatief geteste kinderen echt zo lang in quarantaine moeten. De dame aan de telefoon is formeel. Ik zeg dat ik dat eigenlijk niet zie zitten, weer zo lang thuiswerken met drie kinderen in huis. Haar advies: ‘Als u dat niet ziet zitten, moet u aan uw huisarts een ziektebriefje vragen.’

Flashback

We rapen onze moed bijeen en beginnen aan de werkweek. Van ons wordt namelijk verwacht dat we onze job blijven uitoefenen. Dat mag zelfs buitenshuis, want we zijn gevaccineerd en hebben een negatieve test op zak. Alleen kan je drie min-12-jarigen natuurlijk niet alleen thuislaten.

Thuiswerken met jonge kinderen in huis dus. Wie dit het afgelopen anderhalf jaar probeerde, weet dat dit te veel ballen zijn om in de lucht te houden. Er komt zelfs een bal bij: waar nodig wordt verwacht dat je fysiek aanwezig bent, op dat werk. Twee (buitenshuis) werkende ouders, drie thuisblijvende kinderen: de som is eenvoudig.

Trek uw plan

Bovendien zijn de regels over quarantaine niet duidelijk. Ik krijg op dag drie van onze quarantaine telefoon van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Volgens het CLB mogen de twee jongste kinderen al na 10 dagen een tweede test afleggen en als die negatief is, mogen ze weer naar buiten. Nadien moeten ze nog een derde test afleggen. Ik moet zelf naar contact tracing terugbellen om nieuwe testcodes te vragen voor die vroegere data.

Contact tracing weigert om mij nieuwe codes te geven: zij hebben nog nooit gehoord van die quarantaineregels van het CLB.

Mijn opluchting over de iets kortere quarantaineperiode van onze jongste kinderen is van korte duur. Na de melding van enkele andere positieve testen in de klas van onze dochter weten we nog steeds niet of onze oudste dochter na haar isolatie wel terug naar school kan: het CLB is ‘in beraad’ over het in quarantaine plaatsen van heel het zesde leerjaar. In dat geval kunnen ook de leerlingen die intussen al meermaals negatief testten niet meer naar school.

Misschien krijgen we zelfs het bericht dat heel de school sluit. Dat risico zit erin: een lagere school in het naburige Schaarbeek kondigde eerder deze week aan dat de school minstens een week sluit.

Trop is te veel

‘Met een beperkt aantal maatregelen kunnen we de curve onder controle houden’, las ik onlangs in een artikel over de lage vaccinatiegraad in Brussel.

Hoe valt het dan nog te verantwoorden dat we gezonde kinderen, zonder symptomen en zelfs met negatieve testen, wekenlang onderwijs en sociale contacten ontzeggen?

Hoe valt het nog te verantwoorden dat ouders zich in onmogelijke bochten moeten wringen omdat van hen verwacht wordt dat ze tegelijkertijd de maatschappij draaiende houden én hun kinderen thuis houden?

En hoe valt het nog te verantwoorden dat scholen ervoor moeten zorgen dat al die kinderen in quarantaine niet te veel leerachterstand oplopen? Alweer zie ik leerkrachten (in hun vrije tijd) goochelen met aangepaste weekplanningen, extra oefenbundels en online lesmomenten.

Beste minister Weyts: zorg er alstublieft voor dat alle min-12-jarigen écht als gevaccineerden beschouwd worden, zoals u recent opgetogen aankondigde.

Vergeet u niet om de verschillende ministers bevoegd voor het test- en quarantainebeleid in de scholen en voor contact tracing in te lichten? Dat kan ook via Zoom, die tool die we anderhalf jaar geleden leerden kennen. De mute knop van Zoom is handig als je kinderen te veel lawaai maken tijdens een vergadering.