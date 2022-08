Frederik De Backer is columnist.

Een kleine tweehonderd jaar na de voorstelling van IKEA’s grootste, eeuwig op de woonkamervloer in zijn onvolledigheid zieltogende bouwpakket en inspiratiebron voor een hele Boheemse boekenkast, de administratieve Escher-prent genaamd België, overweegt men in Wallonië van Nederlands een verplicht schoolvak te maken. Félicitations, les gars, en bedankt om op tijd te komen. De verzuring is al lauw, maar gelukkig in overvloed.

Vooraleer flamingant Vlaanderen zich collectief in de IJzer werpt omdat straks nooit meer iemands overgrootvader par ordre te midden klaprozen verscheiden kan, toch deze kanttekening: het was al een keuzevak, een dikke tien jaar geleden nog gevolgd door de helft van de Waalse leerlingen. Hoe verder van de taalgrens, hoe minder gegadigden, maar wat ben je uiteindelijk met Nederlands in Virton?

Anderzijds: wat ben je met Frans in Turnhout? Je zou denken dat een landstreek die zich nu toch al een aantal decennia wanhopig vastklampt aan haar korzelige halfbroertje, al eerder een dergelijke poging tot paaien had ondernomen – een kamer delen gaat zoveel vlotter als je elkaar verstaat. Hoe Belgisch dat ’s lands meest gesproken taal in ruim de helft ervan geen verplicht schoolvak is. En wij indertijd maar tot orenbloedens toe moeten zitten aanhoren dat Fanfreluche une poupée est.

Compleet absurd, vindt minister van het Franstalige onderwijs Caroline Désir (PS) compleet terecht, en reken maar dat het euvel binnenkort verholpen is, want in tegenstelling tot haar Vlaamse tegenhanger Ben Weyts (N-VA) geeft de verandering die zij bij haar aantreden voor ogen had wél blijk van enige kracht. Zo ging ze al met de bezem door de schoolkalender, met een kortere zomervakantie en een logischere verdeling van verlof door het jaar heen tot gevolg, en kreeg zij haar nieuwe eindtermen wél goedgekeurd. Afgaand op de bijeengebrabbelde e-mails, artikels en folders die ik elke dag te lezen krijg, beheersen ze het Nederlands straks beter bezuiden Samber en Maas dan hier.

Weyts zou enthousiast hebben gereageerd op Désirs nieuwe kalender en hem zelfs willen overnemen, ware het niet dat er geen momentum voor is. Ach, wat jammer zeg. Dat verdomde momentum toch altijd. Roosevelt en Churchill hadden het momentum ook tegen toen ze een wereldoorlog wilden winnen. Ze hebben het dan maar zo gelaten.

Naar de hel met je momentum! Het was er ook niet voor de privatisering van onze hele energiesector en kijk hoe goed dat ons al vijftien jaar bevalt. Regeer! Zorg dat onze kinderen hun potentieel bereiken, momentum of geen momentum, dan hebben we misschien ooit iemand die ons uit de kloterij kan helpen – of het ver genoeg heeft geschopt dat hij zijn rekeningen kan betalen. Tot minister, bijvoorbeeld.