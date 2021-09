Lezersoproep

Hoe beleeft u het einde van uw loopbaan? Deel uw ervaring

Beeld Shutterstock / insta_photos

Hoe beleeft (of beleefde) u het einde van uw loopbaan? Bent u aan de slag als vanouds, of werkt u minder of anders dan vroeger? Vandaag organiseert de federale regering een conferentie met als thema ‘harmonieuze eindeloopbanen’. Heeft u een werkpunt voor die regering op dat vlak van werkgelegenheid? Deel uw ervaringen met ons. Een selectie van de inzendingen verschijnt in de krant.