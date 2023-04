Hoe anders had het kunnen zijn, als hij in het leven had durven te bijten

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ofschoon hij nagenoeg blind is en in het rusthuis aan zijn rolstoel gekluisterd is, was mijn vader deze week naar Balen gegaan, vertelde hij. Tijdens zijn wandeling was een auto daar traag naast hem komen rijden, en de inzittende had zijn venstertje opengedaan en had gezegd: ‘Charel, we gaan uw bloeddruk moeten meten’.

‘Dat is nu misschien wat overdreven’, zei hij, ‘zo in het midden van de straat, maar het toont wel aan dat ze hun job ernstig nemen.’

Steeds meer begint hij, op een intrigerende manier, zijn dromen met de realiteit te verweven. Het resultaat ziet er prachtig uit, en hij maakt zich er op geen enkele manier zorgen over − ook niet of de toehoorder wel geloof hecht aan zijn verhalen. Hij leeft in bijna-duisternis van maaltijd naar maaltijd, maar in zijn hoofd is zijn leven opwindend en gevarieerd. Het verschilt zo hard van hoe het bij mijn moeder was: zij was zich, alzheimer of geen alzheimer, te allen tijde zeer bewust van haar neergang. Zij was nors en scherp en zij vond nergens nog plezier in − ik heb haar in de zeven jaren dat zij de kwelling onderging niet één keer meer zien lachen. Dat is ontzettend treurig. Haar ongenoegen en haar verzet maakten het ook voor de toeschouwer eens zo terneerdrukkend.

Zijn bloeddruk was overigens uitstekend, zei mijn vader. ‘Heel mijn leven mee gesukkeld, en ineens is dat goed. Ge verstaat het niet.’

Dat is toch haast betoverend schoon. Hem te zien glimlachen om zijn fantasma. Het leven is wat wij ervan maken, en als wij met onszelf overeenkomen dat iets goed voor ons is, of dat iets is wat wij vinden dat het is, dan is dat prima en hoeft daar verder niet aan getornd te worden. De door mijn vader zo geliefde Pilatus-pasleer, die hem vroeger steeds verhinderde om iets van de dingen te maken (hij was er werkelijk van overtuigd dat als je hard genoeg de andere kant opkijkt, een probleem niet bestaat, waardoor niets ooit aangepakt werd, laat staan opgelost geraakte) komt hem nu wel goed van pas. Iedereen kan toveren.

Hoe anders hadden die 92 jaren kunnen zijn, zit ik daar te denken met Boef op mijn schoot, als hij wél in het leven had durven te bijten, het sap van zijn kin had laten lopen en naakt en wel op het strand was gaan dansen − in plaats van in zijn angst en zijn achterdocht verloren te lopen.

Men moet altijd alles durven. Niet per se ook doen, want dat kan niet, maar dúrven. In zijn hoofd zou men tot alles bereid moeten zijn, en tegelijk moet men ervoor zorgen dat men de vrijheid heeft om er, áls er eens iets bij is waar men werkelijk zin in heeft, vol voor te gaan. Dat is niet eenvoudig − onthechting vergt wat moed. Maar ik denk dat het de moeite waard is.