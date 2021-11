Hij was niet alleen de baas, hij had ook de sterkste lever. IJzersterke strategie

Mark Coenen is columnist.

Bezinning: daar zijn we aan toe, zo blijkt. Ik ben een groot voorstander. Men kan zich niet genoeg bezinnen. Ik heb aan de vele bezinningsmomenten in mijn leven trouwens alleen maar goede herinneringen. Niet omdat wij daar tot nieuwe inzichten kwamen, want dat gebeurde zelden, maar omdat we zoveel keet schopten dat we ons dat tot 45 jaar na datum nog met blijdschap herinneren.

Zo’n bezinning vond altijd plaats in een katholiek jeugdheem waar generaties baldadige humaniorastudenten een spoor van vernietiging hadden achtergelaten in de slaapzalen, waar de bedden met spuug en touw aan elkaar hingen, de doorgelegen matrassen beschermd door een rubberen matje - en maar goed ook. In galmende zalen werd puree en stoofvlees opgediend, waarna de avondactiviteit begon. Een quiz, meestal. De volgende dag gingen wij gelouterd naar huis, maar ook een beetje wankelend, want de fles cognac die we hadden binnengesmokkeld had zijn werk gedaan tijdens de afterparty, een woord dat in die tijd nog niet bestond.

Later toen ik groot werd, gingen wij met een select gezelschap van de radiozender waar ik mijn dagen doorbracht met naar plaatjes luisteren op jaarlijkse afzondering. Het Conclaaf heette dat, al waren wij niet samen om een nieuwe paus te kiezen maar slechts een nieuw programmaschema. Wij betrokken voor een weekend een hotel aan zee, waar onze baas kind aan huis bleek te zijn. Dat merkte ik toen hij voor de eerste meeting geheel ontspannen en op zijn sloffen de vergaderzaal betrad.

Allemaal camouflage, zo bleek achteraf. Na een dag hardop nadenken over dj’s en jingles werd de avond afgesloten in de hotelbar, waar het hek van de dam en de kurk van de fles ging. Zeker na middernacht. Eén jaar is er met barkrukken gesmeten, maar dat kwam omdat de baas als binnenkomer een fles jenever had meegebracht en wij die nacht blijkbaar niet alleen de hele openbare omroep hadden gerenoveerd maar, zo bleek in het grauwe, veel te vroege ochtendlicht, ook de hotelbar.

Het bleef gelukkig bij die ene keer.

De ochtend na het bacchanaal zat iedereen doorschijnend van misselijkheid en slaaptekort aan het ontbijt, behalve de baas, die, nog altijd op zijn sloffen, monter en kwiek het slagveld overschouwde en vervolgens korte metten maakte met de plannen die de dag ervoor waren gesmeed door zijn knikkebollende onderdanen.

Niemand die de puf had om te reageren, ook al omdat we tot aan onze oogbollen vol maagzuur zaten. IJzersterke strategie. Hij was niet alleen de baas, hij had ook de sterkste lever. Tegen de avond gingen we naar huis, waar we meteen onder de wol gingen en drie dagen niet tegen onze vrouwen spraken, die daar begrip voor hadden.

Een lichte vorm van shellshock: ik kan het niet anders omschrijven. Maar dat nieuwe programmaschema kwam er wel.