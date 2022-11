Hij stuurde me een huwelijksaanzoek dat ik letterlijk zal citeren: ‘Val tien kilo af, dan trouwen we’

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Wegens omstandigheden verbrak ik het contact met mijn date. Na enkele maanden kwam ik erachter dat zijn bindingsangst te grote proporties aannam, die ik — zo bescheiden ben ik dan ook weer wel — nooit zou overwinnen. Bovendien lijkt het me in deze fase van mijn leven ook interessanter om eens aan mijn eigen bindingsangst te werken, in plaats van de ander alsmaar te overtuigen om zich aan mij te binden. In die zin heb ik undercover-bindingsangst. Ik overtuig diegenen met bindingsangst, wetende dat ik ze nooit over de streep kan trekken. Een comfortabele positie, zelf hoef ik ook niet tot een diepere dimensie in intimiteit te treden.

Goed. Tot hier de beknopte omschrijving van de omstandigheden.

De man zette een charmeoffensief in. Hij stuurde een foto van een chalet die te koop stond in de Ardennen, waar we samen konden wonen. Ik kon daar schrijven en hij zou met zijn kookkunsten voor het eten zorgen.

Ik ging er niet op in, ik weet dat hij zich bij elk toekomstplan toch bedenkt.

Na enkele dagen radiostilte stuurde hij me een huwelijksaanzoek dat ik letterlijk zal citeren: “Val tien kilo af, dan trouwen we.” Een verhelderend bericht. Leed deze man niet aan bindingsangst, maar was het mijn gewicht dat hem belette om met mij samen te zijn?

Wat volgt, is een vrije parafrasering van de dialoog die zich over mijn lichaam voltrok.

“Mijn lichaam is goed zoals het is”, stuurde ik.

“Misschien moet je eens stoppen met je feministische statements.”

“Mijn lichaam is geen feministisch statement.”

“Jawel. Bodypositivity, enzo.”

“Nee, mijn lichaam is het gevolg van wat ik eet, hoe ik beweeg.”

“Ik geloof niet dat als jij voor de spiegel staat echt denkt dat je lichaam goed is zoals het is.”

“Jawel, ik vind het mooi.”

“Je maakt jezelf iets wijs.”

Ik stuurde hem dat hij moest oprotten, legde mijn smartphone opzij en kleedde mezelf uit. Ik keek naar mezelf in de spiegel, en vond er eigenlijk niet zo heel veel van. Dit lijf is wat ik gekregen heb, ik ga er zo goed en zo kwaad als het gaat mee om. Niets meer dan dat.

Daarna ging ik op mijn bed liggen en dacht ik aan mijn verloren huwelijkskandidaat. Hoe hard moet het leven zijn als je naar andere lichamen kijkt alsof het statements zijn? Hoe vermoeiend is het om te denken dat lichamen ideologieën proberen te propageren? En als iemand enkele kilo’s te veel niet aankan, hoe zou hij of zij dan reageren op een lichaam dat in transitie is, zwanger is, ziek is of oud wordt? Hoe denkt iemand die de ander voorwaarden oplegt, over zijn of haar eigen lichaam?

Wat een terreur, het lichaam van de ander als het resultaat van een eisenpakket.

Ik denk dat we samen kunnen concluderen dat het al bij al een grote meevaller is dat ik weer eens aan een huwelijk ben ontsnapt. Niet dat ik mijn ingewikkelde hechtingsstijl wil goedpraten, maar een mens zou toch voor minder bindingsangst krijgen. Ik lig hier goed, alleen. Ik wrijf over mijn zachte buik, kijk naar mijn volle billen, en prijs mezelf gelukkig dat het hier stil is.