Hij kon niet méér broer voor me zijn als we dezelfde baarmoeder hadden bewoond

Frederik De Backer is columnist.

Ik ben gezegend met een familie die bestaat uit niets dan mooie mensen. Innerlijk dan, even serieus blijven. Van de volwassenen ben ik zo’n beetje de jongste en, nu ja, u ziet boven dit stukje zelf ook het prentje prijken. Maar schatten van mensen. Er is er niet één bij naast wie ik op een familiefeest het dessert zou overslaan.

Toch ben ik eerder een eenling. Liefst van al sta ik buiten een balletje te trappen met mijn neefjes en nichtjes, onnozelheid uitkramend met het oog op kinds geklater. Pas als ik buiten adem en nat van het zweet ben, meng ik me weer onder nonkels en tantes. Geen idee waarom, want ik zie hen allemaal graag. Wellicht heb ik het afgeleerd me al te zeer te hechten, omdat ik hen stuk voor stuk ga verliezen. Hoe minder plezier nu samen, hoe minder verdriet later alleen, zoiets misschien. Het zou alvast verklaren waarom dat veel minder speelt bij leeftijdsgenoten. Zij gaan mij verliezen. Dat is de afspraak. Ik ga als eerste.

Het familielid dat ik na mijn moeder het liefst zie, is zonder twijfel mijn kozijn. Ik heb vier nichten en één neef, maar hij kon niet meer broer voor me zijn als we dezelfde baarmoeder hadden bewoond. Je kon je als kind, als puber, zelfs vandaag, als volwassen man, geen beter voorbeeld wensen. Goed in álles. Slim, groot, grappig, atletisch. Steevast goede punten, uitblinker op het plein, gitarist in de beste band van de streek, aantrekkelijk bevonden door alle meisjes. Ook nu nog: succesvol op professioneel vlak, vader van vier prachtige, intelligente kinderen. Je ziet me niet zitten in zijn schaduw.

Het grootste deel van de vakanties bracht ik bij hem door. Ontelbare keren bleef ik er slapen op het vreselijkste vouwbed, met de dunst denkbare kussentjes – servetten van kussens waren het, alsof je je hoofd legde op een blad papier – maar nooit tegen mijn zin. Ik herinner me de rode cijfers op zijn wekker voor we indommelden bij Dire Straits’ On the Night. Hoe we wakker werden onder een hemel van basketballers aan de schuine wand boven zijn bed. Mijn voorhoofd in het spiegeltje tegenover zijn kast, op ooghoogte voor een jongen die in het tweede middelbaar al 1,85 meter mat. Of hoe hij met Lego Technic een geautomatiseerde chocomelkfabriek maakte met mij als grootste afnemer, mok na mok na mok, zwelgend in zuivel waarin telkens ook een volledig klontje suiker had gelegen.

Ik denk niet dat er één man is aan wie ik meer fijne herinneringen heb, die me zo ontzettend veel aan het lachen heeft gebracht, in wiens gezelschap ik zo op mijn gemak ben en van wie ik oprecht het gevoel heb dat hij me kent en begrijpt, dan hij. Hij is de beste neef die een mens zich kan wensen. Mijn grootste voorbeeld, mijn beste vriend. Mijn broer.