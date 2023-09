Hij is ook gewoon boos hoor, onze Tom Lanoye

De zomervakantie is weer voorbij. Mijn stapel te lezen boeken slonk enigszins en ik hoop hetzelfde voor die van u. Nam u een zwierige Tom Lanoye mee naar het strand? Of ontspande u liever met de scheldtirades van fermette-Vlaming Wilfried op Facebook? Allebei genieten, nietwaar?

Ze staan wellicht lijnrecht tegenover elkaar maar hebben heel wat gemeen, Tom Lanoye en de spreekwoordelijke fermette-Wilfried. Verongelijkt zijn, dat vooral. Hun aanpak lijkt ook verrassend veel op elkaar. Beetje gif spuien, beetje heel erg ingegraven in het eigen gelijk, beetje krijsen en schelden… Ze zijn echt niet zo verschillend, maar vertel hen dat vooral nooit. Wat deze boomers wel echt onderscheidt, is de gave van het woord. Lanoye heeft het, Wilfried not so much. Je zou de laatste een literaire deplorable kunnen noemen.

Wilfried tokkelt druk commentaren, het liefst onder de Facebook-berichten van politici. Hij maakt constructies met verkeerd gespelde woorden en fout gezette leestekens die voor zinnen moeten doorgaan. Daaruit valt op te maken dat hij boos is, onze Wilfried maar hij laat zich niet doen en zegt tegen zijn Marjet: “Verdomme Marjet, ik ga het ze eens goed zeggen, dat het allemaal klootzakken zijn! En graaiers! Mij kunnen ze de mond niet snoeren.”

U kent het type. In de gloria maakte legendarische televisie over mensen als Wilfried en Marjet. Zo bekrompen, zo simpel, zo Vlaemsch, zo’n leuke prooi. Goed gelachen vanop de heuvel der weldenkendheid.

Boze Wilfried zit in zijn fermette achter zijn computer maar hij is ontzettend onhandig in het omschrijven van zijn woede, literaire havenot zijnde. Wilfried is een gemakkelijke prooi voor de weldenkenden. Maar hij voelt het wel, die opborrelende wanhoop, het gevoel dat hij de grip op zijn eigen leven verliest, wat hij echter slechts kan vertalen in scheldwoorden. Hij is gefrustreerd. Waarom willen die politici toch niet naar hem luisteren? Hij is toch ook een kiezer? Maar hij heeft het toch maar eens goed gezegd.

Lanoye zou je een literaire have kunnen noemen. Hij tokkelt even druk commentaren maar dan in de vorm van echt uitgegeven pamfletten op echt papier met prachtige zinsconstructies en elegante woordkeuze. La di da, applaus bij de weldenkenden!

Maar hij is ook gewoon boos hoor, onze Tom en zegt tegen zijn René: “Verdomme René, ik ga het ze eens goed zeggen, dat ze zich allemaal als ratten laten vangen. Dat het stuk voor stuk dommekloten zijn! Mij kunnen ze de mond niet snoeren.”

U kent het type. De VRT maakt niet heel memorabele podcasts over mensen als Tom Lanoye. Zo progressief, zo geniaal, zo on-Vlaemsch, nee zeg stel je voor ‘Vlaemsch’ en ze moeten heel hard lachen. Met Wilfried en zijn kromme zinnen.

Boze Lanoye zit in zijn Zuid-Afrikaanse fermette achter de laptop en verpakt die boosheid daar literair verantwoord, hij is een gevierd auteur. Ook hij voelt het, een opborrelende wanhoop, het gevoel dat hij maar geen grip krijgt op het gedachtegoed van mensen als Wilfried. Lanoye en co. zijn gefrustreerd. Waarom wil Wilfried toch niet naar hen luisteren? Zij vormen toch de voorhoede die de verworpenen der aarde zal begeleiden naar de bevrijding?

Ach, hij heeft het intussen toch maar eens goed gezegd, als een Wilfried van Marjet.