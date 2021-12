Hij had nooit leren zwemmen en dat kwam hem goed uit. Hij wilde ten onder gaan, samen met de kolossale walvishaai. Onder het water huilde hij

Julie Cafmeyer is columnist.

Ze noemden hem de man met de groene muts. Hij was gastvrij, in zijn living stond een bar waar hij regelmatig vrienden uitnodigde. Achter de bar, een gigantisch aquarium. Niet per se om uit te pakken met dure, tropische vissen. Zeewier interesseerde hem ook niet. Als kind droomde hij van drie roggen in een leeg aquarium. Drie roggen zouden een meditatief effect op hem hebben. Drie roggen zouden zijn leven draaglijk maken.

De man met de groene muts bracht dagelijks toeristen naar de walvishaaien. De walvishaai, de grootste kraakbeenvis op onze planeet. Hij begreep niet waarom mensen zo gefascineerd waren door het dier. De man met de groene muts verkoos kleinere soorten. Hij keek liever naar de garnalen die hij in de zee gooide om de haaien te lokken. En natuurlijk, zijn drie lieve roggen.

Om de zoveel tijd keek hij op de televisie naar milieuactivisten die protesteerden tegen zijn tripjes. “Door de toeristen en het lokaas zijn de walvishaaien gedesoriënteerd. Ze migreren niet meer en zwemmen te vaak aan het wateroppervlak. Ze geraken gewond door de boten en rommel die in de zee drijft. Plastic afval, netten en vislijnen.”

Ondanks de onheilspellende berichtgeving bleef de man met de groene muts naar de walvishaaien varen. Toeristen waren beter dan jagers. Jagers namen hun vinnen voor exclusieve vinnensoep, hun lever voor een stof om schepen te bouwen, hun vlees voor geneeskrachtige visolie.

Hij wist dat de walvishaai op de rode lijst stond van bedreigde diersoorten, maar wilde er liever niet over nadenken. Met het geld dat hij verdiende, zorgde hij voor zijn familie. De overschot besteedde hij aan bier voor zijn vrienden. Ze dronken en keken naar de roggen.

Op een ochtend wilde hij alleen met de walvishaai zijn. Een impulsieve ingeving, de eerste keer dat hij zonder toeristen op zee ging. Hij keek naar de garnalen in zijn hand, streelde de beestjes, gooide ze in het water. Niet veel later kwam de walvishaai tevoorschijn.

De man met de groene muts voelde de vis ademhalen, ademde op zijn ritme mee. Voor het eerst zag hij zijn indrukwekkende schoonheid. Wat is hij mooi, wat is hij ongelooflijk mooi, dacht hij. Er tintelde iets in zijn maag. Hij werd misselijk, moest overgeven. Een rode stinkende vloeistof drupte over zijn kin. Er klopt iets niet, dacht hij, er klopt iets niet in wat ik dagelijks doe.

Even impulsief als hij die ochtend was vertrokken, sprong hij in het water. Hij had nooit leren zwemmen en dat kwam hem goed uit. Hij wilde ten onder gaan, samen met de kolossale walvishaai. Onder het water huilde hij. Net voor zijn hart het begaf, zou hij zweren dat hij drie roggen zag. Drie beige roggen met blauwe stippen die vredig door het water zweven.