Hij die in eigen huis, met tienerkinderen, onzeker is geworden over wat er al dan niet nog gezegd mag worden

Auteur Lize Spit (Het smelt, Ik ben er niet) vertelt over haar leven.

Hij die enkel non-fictie leest. Hij die de kleren draagt die zijn partner voor hem uitkiest. Hij die recent vader werd, met zijn vrouw had afgesproken alle taken fiftyfifty te verdelen, maar er in de eerste maanden achter komt dat de baby vooral getroost kan worden met moedermelk, hij die noodgedwongen overgaat op het spelen van de tweede viool, ongeacht welk stuk hij negen maanden lang had ingestudeerd.

Hij die decennialang programma’s maakte, gaandeweg tot de ontdekking kwam dat er een te groot aandeel mannen werd geprogrammeerd en dat nu goedmaakt. Hij die snurkt. Hij die het nog aandurft de deur voor een vrouw te openen en haar te laten voorgaan. Hij die twee keer nadenkt voor hij midden in de nacht vol enthousiasme een vrouwelijke collega mailt, de mail als concept opslaat om hem op een redelijker uur te verzenden. Hij die denkt dat twee keer nadenken zonde is. Hij die blij is met duidelijkheid.

Hij die een orgasme onmogelijk kan faken. Hij die bij het getik van hakken vanzelf omkijkt. Hij die flirt en denkt: ik ken de spelregels. Hij die zijn vrouw niet meer herkent in de moeder die ze is geworden. Hij die het liefst met sokken aan slaapt. Hij die het donker nooit vreest. Hij die ’s nachts vaker uit bed moet om te plassen. Hij die rouwt om zijn moeder.

Hij die denkt: ze moesten eens weten welke verantwoordelijkheid wij dragen. Hij die nooit huilt en dan uit het leven stapt. Hij die in de statistieken belandt. Hij die een vrouw op straat inhaalt om te tonen dat er geen sprake is van een achtervolging. Hij die bij een rondje ‘vragen uit het publiek’ geen vraag stelt maar een betoog voert. Hij die geen kleermakerszit kan. Hij die boomer wordt genoemd. Hij die alles wat intimiderend is met verkleinwoordjes omschrijft.

Hij die niet meer kan volgen. Hij die niet meer wil volgen en erover tweet in de hoop dat hij meer volgers krijgt. Hij die met zekerheid een zij is, maar niet zeker weet of ze energie heeft om dat op Twitter duidelijk te blijven maken. Hij die bij een panelgesprek op een podium alleen op de stellingen van een andere man ingaat, omdat hij zich vooral wil meten met mannelijke kennis.

Hij die in eigen huis, met tienerkinderen, onzeker is geworden over wat er al dan niet nog gezegd mag worden. Hij die liedjes meezingt over meisjes, olalala meisjes, mamijmoemiemeisjes, ze komen goed van pas. Hij die voor geen geld een meisje had willen zijn.

Hij wier buurvrouw midden in de nacht de hond uitlaat, hij die luistert of ze weer veilig thuiskomt. Hij die in bed het liefst de kleine lepel is maar zich afvraagt of een man niet de grote lepel hoort te zijn. Hij die jarenlang in stilte de wasmachine uitlaat, hij die daarvoor toch een onderscheiding verwacht. Hij die hoort dat De Morgen een mannenspecial samenstelt, meteen de stofzuiger neemt en zegt ‘schrijf hier maar eens over’. Hij die veel zaken vanzelfsprekend vond maar nu een pas op de plaats moet maken. Hij die niet meer weet waar zijn plaats juist is. Hij die graag vragen stelt. Hij die zich verzet.