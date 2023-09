Mark Coenen is columnist.

Ik zit in de vertrekhal van Eurostar te antichambreren op weg naar de Stones die in Londen hun nieuwe plaat voorstellen, wanneer ik een bericht krijg van mijn dochter. “Met het allergrootste verdriet − onze liefste pup is vannacht gestorven aan een hele zware epilepsieaanval. Steek vandaag een kaarsje aan dat hij terug alles mag eten in zijn hondenhemel en nooit meer kaka moet doen aan de leiband.”

George, zo heette hij: een schoorsteenzwarte golden retriever, een doodbrave loebas, een aanhankelijke schotelvod van 40 kilo. Hij deed geen vlieg kwaad, ook al omdat hij niet goed wist wat dat was, een vlieg.

Hij wist niet veel, want George was soms niet helder in zijn hoofd. Hij leed aan epilepsie, had veel zorgen nodig, een speciaal dieet en rare pillen, maar hij droeg zijn lot met stille waardigheid. George blafte nooit, of zelden. Hij vond dat wat ordinair, denk ik. Waarin hij helemaal gelijk had. Als hij kon duwde hij altijd even zijn dikke kop in je gezicht, op zoek naar een aai of een streel of een koekje.

Ik ben geen hondenmens, George was geen hondenhond: andere viervoeters vervulden hem met angsten, de hondenwei was geen cadeau voor hem, maar werk. Als hij een drol moest draaien aan de leiband, zocht hij lang een plekje, deed snel zijn ding en ging er meteen daarna als een pijl vandoor.

Kakvrees.

Ooit sleurde hij zo ei zo na mijn schouder uit de kom, iets waarvoor hij zich later uitgebreid kwam verontschuldigen. Toen de kleine J. geboren werd, veranderde zijn positie in het gezin: plots was er een echt kind, iets waar George geen problemen mee had, bromde hij, maar hij had toch wat tijd nodig om aan het idee te wennen. J. was gek van hem en wilde hem altijd aaien, iets wat hij graag toeliet want hij had niets liever. Daarbij hield hij zijn ogen dicht, dan was het lekkerder.

‘Mensen die niet van honden houden, durven niet helemaal van zich te laten houden’, schreef Kees van Kooten in een van zijn mooiste verhalen, over zijn hond Willem.

Zo’n beest doet iets met ons en meestal iets goeds. Alleen dat blaffen, daar moeten ze toch iets op vinden. Behalve bij George dus, want die deed dat niet.

Het mooiste gedicht over de dood van zijn hond schreef Jan Hanlo.

Het heet ‘Hond met bijnaam Knak’.

God, zegen Knak

Hij is nu dood

Zijn tong, verhemelte, was rood

Toen was het wit

Toen was hij dood

God, zegen Knak

Hij was een hond

Zijn naam was Knak

Maar in zijn hondenlichaam stak

Een beste ziel

Een verre tak

Een oud verbond

God, zegen Knak

Dag arme lieve George.