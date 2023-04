Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge blijft denken aan die Belg die zelfmoord heeft gepleegd na lange gesprekken met ‘Eliza’, een artificieel intelligente chatbot. Hij zou zich hebben opgeofferd op voorwaarde dat die chatbot het klimaatprobleem zou oplossen en de mensheid redden. Hoe voelt zijn echtgenote zich die te weten is gekomen dat de man zo’n pact had gesloten? Ge vloekt omdat het zich laat lezen als een grap. Hiermee lachen betekent een depressieve mens ontmenselijken die zichzelf naar de uitgang heeft begeleid. Net zo goed lijkt dit nieuwsfeit een waarschuwende parabel te willen zijn wat betreft de angsten die er heersen over klimaat en artificiële intelligentie. Sommige verhalen paraderen al te verleidelijk door het medialandschap, hopend dat iemand een mantel met betekenis over hun schouders gooit, zodat we een en ander kunnen veroordelen. Ge wilt die zelfdoding niet zo gauw begrijpen. Ge wilt die Eliza niet meteen in de beklaagdenbank. Soms verzet ge u tegen de aangeklede verhalen die zich voordoen als evident.