Hier zat ze nu, in de zetel tegenover me, alsof ze nooit was weggeweest

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Waanzin! Ik heb mezelf getrakteerd op vijf breuken, twee in mijn linkerpols, twee in mijn rechterhand en één in mijn rechtersleutelbeen! Faut le faire! Gevolg: twee onderarmen in het gips en mijn rechterarm dan ook nog in een strakke schouderbrace. Ik kan niets meer, behalve tikken met mijn linkerwijsvinger. Ik kan niets optillen, niets vasthouden en deuren open ik met mijn linkerelleboog: klink naar beneden en een duwtje van mijn heup.

Voor iemand die gewend is haar plan te trekken, alles alleen te doen, is het een hele opgave om plots hulp te moeten vragen, maar de nood is zo hoog dat ik de luxe niet eens heb om daarvan wakker te liggen, het moet gewoon.

En hoe ontroerend is de hulpvaardigheid en de warmte waarmee men reageert.

Mensen aan wie ik in eerste instantie niet dacht om hulp in te roepen staan onverwacht aan de deur met een taartje of bloemen. Na urenlang immobiel en groggy van de medicijnen op de bank liggen, zijn hun glimlach en bezorgde ogen als de stralend blauwe lucht en het landschap dat zich voor je ontvouwt na zeventien claustrofobische kilometers in de lange, stinkende Gotthard-tunnel. Je krijgt weer adem.

Maar die stokte gisteren toen er aangebeld werd en ik de deur opende. Voor mijn neus stond een ex-vriendin, in haar handen een bos donkerrode pioenrozen, mijn lievelingsbloemen - dat weet ze nog, schreeuwde mijn hart -, en in haar ogen dikke tranen.

Sprakeloos keken we elkaar aan. Bijna zes jaar hadden we elkaar, op een toevallige ontmoeting na waarbij we niet verder kwamen dan een korte groet, niet meer gezien of gesproken. Een domme ruzie, wederzijdse koppigheid en onbegrip hadden ons uit elkaar gerukt. In minder dan een week tijd werd een elf jaar durende hechte vriendschap totaal tenietgedaan! Maandenlang kapot van geweest.

Elk jaar gingen we samen een week op reis, één keer per week naar de bioscoop, bijna dagelijks samen naar Park Den Brandt voor een lange wandeling met mijn hondje Mr. Wilson, aten vaak samen en deelden alle lief en leed. We hadden geen geheimen voor elkaar.

Hier zat ze nu, in de zetel tegenover me, alsof ze nooit was weggeweest. We spraken nog steeds dezelfde taal. Bekenden elkaar hoe vreselijk we ‘ons’ misten, nog altijd. Vroegen elkaar honderduit over hoe we geleefd hadden zo zonder elkaar. Welke nieuwe vriendschappen of liefdes we gekend hadden, wat verloren ging en wat gewonnen werd. We lachten en huilden, blij om weer samen te zijn.

Omhelzen ging niet door de gierende pijn in mijn gebroken botten, maar we zoenden elkaar na meer dan twee uur kletsen warm ten afscheid met de belofte elkaar niet meer uit het oog te verliezen.

‘Laten we het langzaam weer opbouwen’, zei ze zacht voor ze de deur uitging.