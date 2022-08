Hoewel het er, gelukkig, naar uitziet dat Frontnacht nooit plaats zal vinden, heeft het neonazistische muziekfestival al zijn nut gehad. Nadat een expert waarschuwde dat mensen van kleur zich maar beter niet in de omgeving van het festival begeven, noemde Dries Van Langenhove, Kamerlid namens Vlaams Belang, dat “niet zo’n gek idee”.

Hij voegde daaraan toe: “Misschien moeten we, zuiver als experiment, eens kijken wat er zou gebeuren met een stad als we er een tijdje enkel nog etnische Vlamingen toelaten en de ‘multiculturele verrijking’ terugdraaien.” Dat is een wel erg expliciet pleidooi voor een racistische politiek van segregatie op basis van etnische afkomst. Hier wordt niet op de hondenfluit gespeeld, dit is een fanfare van openlijk racisme.

Over de impact van de ‘bekentenis’ van Van Langenhove moeten we ons voorts niet te veel illusies maken. Dries Van Langenhove zetelt namens Vlaams Belang in de Kamer en hij zal dat blijven doen. Heel misschien komt er een standje van voorzitter Tom Van Grieken, maar dat zal enkel voor de galerij zijn. Het was diezelfde voorzitter die Van Langenhove ‘als onafhankelijke’ bij de partij haalde, met de bedoeling de brug te slaan naar een jonger en radicaler extreemrechts publiek.

Van Grieken mag zichzelf graag een breder profiel aanmeten, maar dat is maar schijn. De partij die hij leidt, is een uiterst rechtse catch-all-partij, die iedereen rechts van N-VA verenigt. Inclusief met geweld flirtende neonazi’s, zoveel is nu wel duidelijk. Voor Van Grieken zelf, en voor heel wat leden en sympathisanten van het VB, is dat ook geen enkel probleem. Niets nieuws onder de zon: de partij is nu eenmaal de historische erfgenaam van een radicaal type nationalisme, die nooit de grens heeft willen trekken met een antidemocratische, racistische en ook antisemitische onderstroom.

Reëel risico op geweld

Dat het neonazifestival in Ieper alsnog geannuleerd wordt, is overigens wel degelijk een goede zaak. Vanzelfsprekend is het niet, omdat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting en vereniging hoe dan ook ingeperkt wordt. Dat moet een overheid niet willen doen bij elke manifestatie met onwelgevallige meningen. Dat een verbod in dit uitzonderlijke geval toch te verantwoorden is, valt te verklaren vanuit het reële risico op geweld. Met een groep op de affiche die banden heeft met extremistische terroristen en met de verwachte komst van een internationale kliek hooligans, skinheads en neonazi’s, is dat risico aanzienlijk.

En ach, Van Langenhove & co kunnen nu weer het slachtoffer spelen omdat hun vrijheid beknot zou worden. Het is daarom belangrijk dat de betrokken bestuurders goed uitleggen waarom ze deze beslissing alsnog genomen hebben. Het moet in Vlaanderen/België perfect mogelijk zijn om een meeting te organiseren met uiterst rechtse sprekers, uiterst rechtse zangers en uiterst rechtse dansers. De grens ligt niet bij het uiten van een schokkende, verontrustende mening. De grens ligt bij de bescherming van de fysieke veiligheid van de bevolking.