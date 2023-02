Jeroen Maris is journalist.

Achter de Kazerne – het stadion waar KV Mechelen voetbalt – loop ik mijn vader tegen het lijf. Zijn vader was supporter, hij werd het zelf, en zo werd ik het ook. Neen, dat ik mijn vader daar zie, verbaast me niet. Wel dat hij een korte broek draagt en dertien jaar oud is.

Het is op een van de majestueuze, zich van vloer tot plafond uitstrekkende foto’s aan de muur in de kantine dat ik hem herken. Een jongen staat achter het doel, vóór de omheining, en hij wacht op iets. Er trilt opwinding in zijn gezicht, het prettige ongeduld van iemand die weet dat er dra wat te vieren valt. Het is onmiskenbaar de man die nu 65 jaar zichzelf en 38 jaar mijn vader is.

De foto werd genomen op 9 mei 1971. Malinwa won die dag van Cercle Brugge en promoveerde naar eerste klasse. Daar staat mijn vader dus op te wachten: het laatste fluitsignaal, en het euforische sprintje naar het veld.

Vandaag loop ik zelf voor het eerst sinds lang weer naar de staantribune. Maandenlang heeft er iets boos en rancuneus in me zitten kijven: het verwaande obesitas van het moderne voetbal zorgde er samen met aanhoudend wanbeleid bij mijn club voor dat ik nukkig thuisbleef. Het geel en rood was van me gestolen. Maar kijk, het supportershart is wild en koppig, het hoest een ritme op dat niet te dirigeren valt. Hier sta ik weer, boos roepend om een strafschop die er geen is.

Na de wedstrijd laat ik een foto nemen van mezelf bij mijn dertienjarige vader. “We waren er weer”, schrijf ik wanneer ik hem doorstuur. “Natuurlijk”, antwoordt mijn vader.