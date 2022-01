Hier had een stukje kunnen staan over politieke heldenmoed. Helaas

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Hier had een stukje kunnen staan over politieke heldenmoed. Een minister stapt op. Niet omdat gefoefel of falen hem in verlegenheid heeft gebracht, maar omdat hij zich niet langer kan vinden in de richting die de partijleiding hem opdringt. “Mijn overtuigingen lopen niet meer volledig gelijk met de partijlijn”, zegt Jean-Luc Crucke (MR), tot nu minister van Begroting in de Waalse regering.

Crucke stapt op uit de Waalse regering omdat hij het niet eens is met de manier waarop zijn eigen partijvoorzitter, de nogal onvermijdelijke Georges-Louis Bouchez, een belangrijk dossier kaapte. De onmin kwam tot een explosie bij de hervorming van de regionale belastingen, waarbij Bouchez typerend laat met een veto kwam aanwaaien.

Dit ontslag had een eerbetoon kunnen zijn aan politieke onafhankelijkheid en onkreukbaarheid. Een discrete maar bittere aanklacht ook tegen de oprukkende definitie van politiek als permanente campagne die goed bestuur in de weg gaat zitten. MR-voorzitter Bouchez is het voorbeeld van die ontwikkeling, die, als u het ons vraagt, zorgwekkend is. Crucke besloot zich niet langer te verzetten tegen zijn voorzitter, maar zijn conclusies te trekken. Un ministre ça démissionne, ou ça ferme sa gueule, zo luidt de veel geciteerde maar weinig nagevolgde stelregel van de Franse socialist Jean-Pierre Chevènement - ‘Een minister neemt ontslag of hij houdt zijn mond’. Eindelijk stond er nog eens een politicus recht die de daad wel bij het woord voegde.

Chapeau dus? Helaas...

Op de persconferentie waarop hij zijn ontslag aankondigde, maakte meneer Crucke meteen ook bekend dat hij al een nieuwe post beoogt: een zetel in het Grondwettelijk Hof. Voorzitter Bouchez, die naast de ex-minister zat, bevestigde met de glimlach: Crucke wordt de kandidaat van MR voor de post. Komt dat even goed uit, zeg! Die vlotte overstap maakt de daad van Jean-Luc Crucke al heel wat minder heldhaftig. Het is makkelijk consequent zijn als de landingsbaan - met jobzekerheid en een aardige verloning - al klaar ligt.

Het Grondwettelijk Hof is het belangrijkste gerechtshof van het land. Het bestaat traditioneel uit een combinatie van magistraten en oud-politici, om het pluralisme bij de besluitvorming te garanderen. Die regeling is niet perfect maar aanvaardbaar in een ingewikkeld land als het onze.

Het wordt anders als partijen vacatures gaan invullen met politici die op overschot zijn of in de weg zitten. Dat gebeurt de jongste jaren wel vaker. Door in deze benoemingscarrousel te stappen wordt een eerbiedwaardig politicus als Jean-Luc Crucke een illustratie van het soort politiek waar hij de buik van vol heeft: een particratisch systeem met een beperkt kransje leiders die hun persoonlijke macht steeds verder uitspreiden, zonder democratisch tegenwicht.