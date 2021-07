Het zou ons sieren mochten we ook op kop lopen in de race om vaccins zo snel mogelijk wereldwijd te verdelen

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

11 juli. Dat was de datum waarvan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) voorspeld had dat elke volwassen Vlaming die dat wenst een coronaprik zou gekregen hebben. Die zelfopgelegde deadline gaan we – nipt – niet halen, maar je moet een kniesoor zijn om dat de minister, de regering of de overheid in het geheel ten kwade te duiden.

In geen enkel Europees land vordert de vaccinatiecampagne momenteel sneller dan in het Vlaams gewest. Dat is een bijzonder straffe prestatie, waar we ook best trots op mogen zijn. Goed nieuws mag dus ook een keer. En eerlijk: ook wij hadden dat niet meteen zien aankomen toen in het begin van het jaar België en Vlaanderen net als de meeste andere EU-lidstaten met een frustrerend sukkelgangetje de vaccinatiecampagne aanvatten. “De prijzen worden aan de meet gedeeld”, zeiden de ministers Beke (Vlaams) en Vandenbroucke (federaal) indertijd aan hun sceptisch publiek van verslaggevers. Vandaag moeten we durven toe te geven dat de ministers en niet de sceptici gelijk hebben.

Bekijk je het met wat afstand, dan is de vaststelling dat Vlaanderen en ook wel België in dit geval wél gefunctioneerd hebben als de welvarende verzorgingsstaat die ze behoren te zijn. Ditmaal zit de samenwerking en rolverdeling tussen alle mogelijke overheden en actoren wel goed. Dat begint aan de basis met het grote vertrouwen van een ruim deel van de bevolking in de zorg en het zorgpersoneel. Welvaartsstaat of niet, zonder dat vertrouwen slaagt geen enkele gezondheidscampagne, zo bewijst helaas bijvoorbeeld buurland Frankrijk. Maar ook de vlekkeloze lokale organisatie, met zovele duizenden vrijwilligers, de regie vanuit de Vlaamse gemeenschap en de federale toevoer van vaccins mogen mee in de bloemetjes gezet worden. Voor één keer is ‘samenwerkingsfederalisme’ geen ruiswoord uit een resolutie van een politiek partijcongres.

Het belang van deze geslaagde campagne is vanzelfsprekend. Met de vakantie en de bijbehorende internationale mobiliteit gaan ook de besmettingscijfers weer aan het stijgen. In buurlanden gaat de knik zelfs alweer fel omhoog. De vergevorderde vaccinatiecampagne doet hopen dat het aantal mensen dat ernstig ziek wordt of erger kan beperkt blijven. Covid is nog niet verslagen, maar een belangrijke veldslag is alvast gewonnen.

Daarmee zijn we er nog niet. Een wereldwijde vaccinatiecampagne is het soort wedstrijd waarbij je hoopt dat iederéén zo snel mogelijk over de meet komt. Dat is nog lang niet het geval. In Europa zijn de verschillen al groot, in minder welvarende landen daarbuiten staat de vaccinatie nog aan de start. De dagelijkse catastrofe is nog niet voorbij, met het risico dat er ooit varianten ontstaan waartegen ook wij weer zullen moeten kampen. Het zou ons Vlamingen, Belgen en Europeanen dan ook sieren mochten we ook in de race om vaccins zo snel en zo eerlijk mogelijk te verdelen over de wereld op kop lopen.