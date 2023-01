Het zou heilzaam zijn mochten politici wat vaker ootmoedig zijn en openlijk hun eigen fouten toegeven

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is vicevoorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Na jarenlang zoeken is in Schotland eindelijk bewijs gevonden voor het bestaan van dat bijzondere, haast mythische wezen. Ik heb het niet over het monster van Loch Ness. Ook niet over de Wulver, de menswolf uit de Keltische folklore, of de Kelpies, de geesten die in de gedaante van gigantische paarden reizigers naar hun onheil voeren. Ik heb het over iets veel uitzonderlijkers, werkelijk een uniek specimen van de menselijke soort, als ik de titel van een nummer van Guido Belcanto mag gebruiken. Ik heb het over de ootmoedige politicus die simpelweg sorry zegt wanneer hij gestunteld heeft.

Nicola Sturgeon had vorige week een wat onhandig interview gegeven aan de BBC. Daarin suggereerde de Schotse premier dat de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie beter herzien kan worden. Is het wel goed dat een zestienjarige een pint in een pub kan drinken? Meteen volgde een storm van protest. Sturgeons critici struikelden over elkaar om toch maar hun ongenoegen te uiten. Al die betutteling en beteugeling!

Dus wat deed Sturgeon: ze deelde het beruchte fragment uit het interview op haar sociale media en zei: Bad frasing on my part. Ze stelde uitdrukkelijk dat het niet de interviewer of de BBC was die haar woorden fout had weergegeven of haar woorden in de mond had gelegd. Ze had gewoon zelf gestunteld.

Sturgeon vindt niet dat de minimumleeftijd voor alcohol naar beneden moet. Ze wilde gewoon een voorbeeld aanhalen waarom bepaalde zaken op zestien jaar mogen en andere niet, en zo duidelijk maken dat zo’n regelgeving in grote mate een kwestie is van conventies en afspraken. En conventies en afspraken zijn altijd te bespreken en altijd vatbaar voor herziening. De manier hoe ze wat ongelukkig uit haar woorden kwam in het interview was een gaffe, niet minder en niet meer dan dat. Maar de meest hardnekkige critici van Sturgeon struikelden vervolgens over elkaar om hun ongenoegen te uiten over het feit dat Sturgeon zo’n gaffe had gemaakt. En dat moet dan een regering leiden; ze kan niet eens klaar en duidelijk haar gedacht zeggen!

Wie de hond wil slaan zal altijd een stok vinden. Sturgeons reactie zou juist geprezen moeten worden. Own your mistakes, zeggen ze in het Engels mooi. Het zou een verademing zijn voor het politieke toneel: politici die wat vaker toegeven dat ze iets niet goed hebben aangepakt, die zich niet in allerlei bochten wringen om toch maar de illusie hoog te houden dat ze alles altijd onder controle hebben, altijd alles beter weten, altijd het juiste doen.

Het zou heilzaam zijn voor het politieke en publieke discours mochten politici wat vaker ootmoedig zijn en openlijk hun eigen tekortkomingen en fouten toegeven. Mensen maken fouten. Politici zijn mensen. Politici maken fouten. Niemand hoeft verbaasd op te kijken van zo’n syllogisme. En toch is het een al te grote zeldzaamheid: de politicus die zegt dat hij twijfelt, iets niet weet, een foute beslissing heeft gemaakt, iets niet kan of niet meer kan.

In dat opzicht verdient ook de recente aankondiging van Jacinda Ardern alle lof. De manier waarop de premier van Nieuw-Zeeland in matig tot heel progressieve kringen haast unaniem op handen gedragen wordt, komt mij wat vreemd over en lijkt me niet helemaal terecht. Naar haar beleid de voorbije jaren mag heus wel wat kritischer gekeken worden. Maar Ardern verklaarde vorige week te zullen opstappen, en dat dient geprezen te worden. Ze kan de energie niet meer opbrengen om haar job naar behoren uit te voeren.

Politiek is een meedogenloze, uitputtende stiel. Het is een blijk van wijsheid en moed om de macht los te laten, om aan jezelf en anderen toe te geven: mijn tank raakt leeg. Haar beslissing om op te stappen getuigt van de o zo belangrijke nederigheid en bescheidenheid om te zeggen: “Ik ben ook maar een mens.”

Moed is de eerste politieke deugd. Aristoteles, Hannah Arendt en verschillende andere denkers hebben die stelling geponeerd. En er valt ook werkelijk iets voor te zeggen. Een politicus moet in de eerste plaats moedig zijn: de moed om te leiden, om consensus te bereiken, om tegen de stroom in te gaan, om niet zomaar naar de pijpen te dansen van het volk of toe te geven aan de partijdruk, om de waarheid te zeggen, ook wanneer die ongemakkelijk is. En vooral: de moed om je eigen tekortkomingen en gebreken te erkennen. Misschien is het geen semantisch toeval dat moed vervat zit in ootmoedigheid en ootmoedigheid in grootmoedigheid.