Het zou Bart De Wever sieren als hij de koloniale erfenis in zijn stad openlijk erkent

Nadia Nsayi is politicologe en auteur van Dochter van de dekolonisatie. Deze week verzorgt zij de zomercolumn.

Deze week begint het politiek zomerreces. Een van de dossiers die over de vakantie worden getild, is de bijzondere commissie over de Belgische kolonisatie in Midden-Afrika. De parlementaire commissie werd exact een jaar geleden opgestart en stelt een eerste rapport voor in september. Zal de commissie het politiek besef doen groeien dat de verwerking van het koloniale verleden niet alleen een nationaal proces is? Ik hoop dat het federaal initiatief zich ook lokaal vertaalt, in steden en gemeenten. En zeker in Antwerpen.

Als je deze zomer iets wil leren over de koloniale geschiedenis van België, begeef je je best naar de Scheldestad voor twee tijdelijke tentoonstellingen: 100 x Congo in het MAS en Congoville in het Middelheimmuseum. De expo’s tonen hoe Antwerpen verweven is met Congo. Koning Leopold II vond er belangrijke politieke en financiële bondgenoten voor zijn koloniaal project. Duizenden Belgen, ook Vlamingen, vertrokken vanuit de havenstad met de ‘Congoboten’ naar de kolonie, en omgekeerd kwamen in Antwerpen de eerste Congolezen aan.

In volle koloniale tijd nam het Antwerps stadsbestuur (kunst)objecten van Congolese volken in bezit en stelde het in de Zuidwijk Congolezen tentoon. De stad was ook de locatie van de Koloniale Hogeschool, waar jonge, witte mannen zoals schrijver Jef Geeraerts gebrainwasht werden om ‘primitieve zwartjes’ te gaan domineren.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft de neiging de Belgische kolonisatie volledig in de schoenen van het (Franstalige) koningshuis en de Belgische staat te schuiven. Hij toont de moed niet om in zijn stad een grondig gesprek te voeren over de omgang met koloniale sporen zoals straatnamen, roofkunst en racisme.

Anderzijds vindt hij het geen probleem om Congolese leiders te vleien voor de Antwerpse economie. Eind 2019 ontving hij onder veel persaandacht president Félix Tshisekedi in de diamantwijk en het Havenhuis. Maar erkent het stadsbestuur dat Congo tijdens de kolonisatie een grote boost gaf aan de haven? Dat de oud-kolonie van Antwerpen een wereldspeler maakte op het vlak van diamant? Dat Antwerpse bedrijven veel geld verdienden met koloniale uitbuiting?

Ik zie in Brussel, Leuven, Gent een groeiend politiek draagvlak om eerlijker om te gaan met het koloniale verleden. Het zou Bart De Wever sieren als hij als burgervader deze zomer de twee Congo-expo’s in Antwerpen bezoekt en de koloniale erfenis in zijn stad openlijk erkent. Het stadsbestuur heeft terecht veel aandacht voor de verwerking van de wereldoorlog en de Jodenvervolging. Wanneer begint Antwerpen een herinneringsbeleid voor zijn pijnlijke koloniale verleden?