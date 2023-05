Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Ik moest een hersenscan laten maken. (Geen paniek, noch vreugdevuren: ik ga niet dood. Althans, in principe niet op korte termijn.) Ik kreeg oordopjes in, een hoofdtelefoon op, en werd de nauwe tunnel in geschoven. “De volgende scan duurt drie minuten”, weerklonk het in mijn oren. Zo, dacht ik, toen het ratelen van de scanner een aanvang nam, nu zien ze het wonder.

Wat er ook gebeurt in de wereld, in welke omstandigheden je ook leeft, uiteindelijk valt ieder mens terug op zijn (m/v/x) eigen bestaan, je fysieke aanwezigheid op aarde: je lijf, met dat unieke brein, is de laatste zekerheid die we hebben. Ik sta hier, ik beweeg, lach, drink, voel, luister en maak geluid, en ik heb gedachten die niemand kent, die in mijn hoofd veilig zijn. Voorlopig toch.

We maken ons deze dagen vaak druk over de vrijheid van meningsuiting, maar een nieuwe, belangrijker discussie dient zich aan: de vrijheid van denken. Wetenschappers in Texas zijn erin geslaagd om de gedachten te lezen van proefpersonen middels een hersenscan. Eerder bleek het al mogelijk om beelden te reconstrueren die iemand heeft gezien.

Nu zijn de gedachten nooit écht vrij geweest. De mens is in de loop der geschiedenis zeer bekwaam gebleken in het ontwikkelen van diverse technieken om gedachten te bewerken of kapot te martelen, dus het zal me benieuwen wat de Chinezen of een willekeurig extreemrechts regime met die gedachtescanner gaan doen. Hoe lang nog voordat ze u de scanner in schuiven om te controleren of u de Vlaamse canon wel kent?

Ik zie ook mogelijkheden. Ben bereid grif geld te betalen voor een gedachterecorder die alle briljante invallen bewaart die ik nu steeds vergeet op te schrijven. Wil heel graag ’s ochtends, bij het ontwaken, mijn dromen in high definition terugkijken.

De techniek, die gebruikmaakt van AI, staat nog in de kinderschoenen, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is geen kwestie van decennia maar van jaren, en we zien wat je denkt, of onderdrukt. Je politieke of seksuele voorkeur. Je verlangens, twijfels, plannen. Het valt niet tegen te houden.

Het probleem met technologie: wat kan gebeuren, zal gebeuren. Er is altijd iemand die er belang bij heeft, en geld genoeg. Kortom, wie nu roept dat we dringend regelgeving moeten opstellen om de privacy van ons denken te bewaken, is reeds te laat.

Het wonder: zesentachtig miljard neuronen en ontelbare elektrochemische pulsen in een perfect, harmonieus samenspel. Of niet. Daarom moest ik die scanner in, omdat er misschien iets niet helemaal goed gaat daarboven. (Haha, Victoria, dat hadden wij je zónder die scan ook wel kunnen vertellen – ja oké, het is al goed.)

Ik zal u verklappen waaraan ik dacht terwijl ik in die scanner lag. Ik dacht aan het hert dat ik een paar dagen eerder zag. Het sprong de weg op, stond even stil en keek me aan, alvorens het bos aan de overkant in te schieten. Een schitterend beest, jong nog, een meisje. Heel even, een paar seconden, waren we alleen op de wereld. Alles stil, zij en ik, twee lijven, de gedachten vrij, en ik was gelukkiger dan ik in lange tijd ben geweest.