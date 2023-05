Het zal Georges-Louis allemaal feestelijk aan zijn cul roesten

In Frankrijk gaat een minister over de tongen omdat hij, nu de stakingen hun zoveelste week ingaan, een roman uitbrengt waarin de hoofdpersonages op creatieve manier van bil gaan, zullen we maar zeggen. “À se taper le cul sur le troittoir”, zegt de francofiele goegemeente smalend, daarbij snuivend de neus ophalend.

Zelden is ’s mensen achterkant in een roman plastischer beschreven, zeggen zij die het boek van de minister van Economische Zaken al gelezen hebben en meteen daarna in ziekteverlof moesten omdat de beelden die het boek via die aangebrande pagina’s opriep permanente schade aan hun netvlies dreigden te veroorzaken.

Bij ons schrijven politici geen seksboeken, ze maken schilderijen. Maar ook dat is niet zonder gevaar. Zo klaagden sommigen ook al over helse pijnen aan de ogen toen Wouter Beke zijn aquarellen aan het volk toonde. Maar dit is toch van een andere orde.

Als politici in hun vrije tijd aan cultuur willen doen, moeten zij dat weten, vind ik, maar in deze tijden voedt zowat alles wat zij doen de antipolitiek. Dat gevoel was nooit een teer kasplantje, maar nu is het een Amazone-gelijk bos van walging en weerstand tegen hen die we nochtans zelf en in het bezit van al onze geestelijke vermogens op een zondag lang geleden verkozen hebben. Elke slak is goed om zout op te leggen, elke stap naast het traditionele paadje een misstap en misdaad tegen de menselijkheid.

“Maar ik heb het boek geschreven tijdens mijn vakantie en in de weekends”, bibberde Bruno Le Maire nog even, maar dat hoorde men al lang niet meer. Ministers moeten voor hun eigen deur vegen en zich voor de rest hullen in discreet stilzwijgen, behalve als ze Zuhal Demir heten.

Of partijvoorzitter zijn. Luid schalt hun boodschap over berg en dal, als sandwichman van hun eigen grote gelijk grijpen ze elke mediakans aan om zich te profileren. Dat kan in een actuaprogramma, maar veel liever nog passeert men in primetime bij een amusementsprogramma, waar men hen niet het hemd van de broek vraagt maar hun rijke persoonlijkheid boekdelen mag spreken.

Dat lijkt in het geval van Georges-Louis Bouchez lelijk tegen te vallen. Elke persmuskiet die naam waardig viel over ’s mans griezelige solipsisme en gebrek aan empathie en solidariteit met zijn medespelers. Het zal Georges-Louis feestelijk aan zijn cul roesten, al vindt hij dat de kritiek voorbarig is. Maar de camera liegt niet.

Hopelijk voor hem zenden ze Special Forces binnenkort niet met ondertitels op RTL uit. Dat zou pas echt embarrassant zijn.