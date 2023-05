‘Het wordt tijd dat vrouwen niet in de zorgrol gedwongen worden’: lezers over uitbreiding geboorteverlof

Welzijn van onze kinderen

Als moeder van twee jonge kinderen kan ik dit nieuws alleen maar aanmoedigen. Wij hebben zelf ons geboorteverlof kunnen verlengen door verlof op te sparen en op deze manier langer thuis te kunnen blijven. Maar wij hebben ons als jonge ouders ook heel erg vaak de vraag gesteld hoe ouders zo snel terug op de arbeidsmarkt kunnen zijn. Je leven verandert zo, de vermoeidheid maakt een ander mens van je, en het is heel frustrerend dat je niet de werknemer kan zijn die je wil zijn en thuis niet de ouder die je wil zijn. Ik kan alleen maar toejuichen dat ouders langer dicht bij hun baby kunnen zijn. Dat zal alleen maar goed doen aan het welzijn van onze kinderen en onze toekomst. Op deze manier kunnen kinderen zich zowel aan vader als moeder hechten.

Eline (35) uit Kruibeke

Elk een jaar thuis

Het geboorteverlof is veel te kort. Waarom geen voorbeeld nemen aan Scandinavië? Laat de ouders kiezen of ze elk een jaar thuis willen blijven om voor het kind te zorgen. Ouders zullen minder vermoeid en opgewekter zijn. De kwaliteit van de crèches moet ook veel beter, met meer personeel per kind. Ik werkte in Brussel toen ik zwanger was. Iedere dag pendelen tussen Brugge en Brussel is niet evident met een dikke buik. Mijn baby kwam een maand te vroeg omdat ik niet genoeg rust had. De gynaecoloog zei dat het belangrijk was om voldoende te rusten, maar als je moet werken is dat niet mogelijk.

Catherine (47) uit Brugge

Grote fuck you naar alle vrouwen in België

Mijn partner (m) en ik (v) willen graag aan kinderen beginnen. Ik wil graag, als toekomstige mama, dat de zorg van ons toekomstig kind eerlijk verdeeld wordt. Mijn partner dient 50 procent van die zorg op te nemen. De manier waarop onze maatschappij georganiseerd is, denkt daar anders over. Het wordt tijd dat de regelgeving wordt aangepast, waar vrouwen niet in de zorgrol gedwongen worden. Vaders willen hun kind ook zien opgroeien. De druk om minder betaald werk te doen en des te meer onbetaald werk op onze schouders te nemen, vind ik een grote fuck you naar alle vrouwen in België. Momenteel lees ik in kranten over lange wachttijden om een plaats in de kinderopvang te krijgen. Onze overheid moet werkende gezinnen helpen om het leven draaglijker te maken. Plaats alle verantwoordelijkheid dus niet op de moeders. It takes a village to raise a child. Meer geboorteverlof voor de vader of de meeouder is het minste dat de overheid kan doen. Daarna kunnen we terug het gesprek starten voor meer kinderopvang en meer betaalbare kinderopvang.

Eline (31) uit Mortsel

Financieel aankunnen

Als mama heb je in mijn ogen 4 weken te weinig geboorteverlof: je hebt pas routine en je moet weer gaan werken. Bij ons bleef mijn man telkens een maand thuis met ouderschapsverlof toen ik weer ging werken. Ik kon dan terug wennen aan het werkritme zonder ochtend- en avondrush, hij leerde alleen voor onze baby zorgen en de baby was een maand ouder toen hij/zij naar de crèche ging. Wij vonden dat echt een goede regeling, maar financieel moet je een maand ouderschapsverlof wel aankunnen natuurlijk. Ook moet de papa hiervoor openstaan. Een uitbreiding van het geboorteverlof is alleszins aangewezen.

Inge (40) uit Puurs-Sint-Amands

Extreem verouderd, discriminerend en paternalistisch

Geboorteverlof en ouderschapsverlof (om bijvoorbeeld voor zieke kinderen te zorgen) zou sterk uitgebreid moeten worden, voor zowel de moeder als de andere ouder. Ikzelf heb geen ouderschapsverlof gehad: 3 dagen voor mij als vader en 3 maanden voor de moeder is gewoon belachelijk. Dat een sterke uitbreiding van geboorte- en ouderschapsverlof perfect mogelijk is, bewijzen de Scandinavische landen elke dag! Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn als middenkader in Zweden, beoordeel ik de Belgische situatie als extreem verouderd, discriminerend en paternalistisch; een vorm van mishandeling van de ouder-kindrelatie. De balans werk-privé en de familiale voorwaarden zijn in het Belgische arbeidssysteem ver zoek.

Bart (60) uit Östersund, Zweden

Lees ook ‘Vaderschapsverlof is louter een overlevingsverlof’: waarom we het geboorteverlof beter gelijk zouden trekken voor moeders en vaders

Gelijkgeschakeld en verplicht

Geboorteverlof voor beide ouders (ook voor zelfstandigen) zou gelijkgeschakeld moeten worden, en zou bovendien verplicht moeten worden. Dat zou de emancipatie ten goede komen, werkgevers hebben dan immers geen enkel argument meer om vrouwen te discrimineren, aangezien het ‘risico’ dat een man afwezig zal zijn voor de geboorte van een kind even groot is als bij een vrouw.

Willem (39) uit Anderlecht

Waardering van job

Ik ben geen voorstander van langer geboorteverlof voor vaders, en ook niet van het Zweedse model waarbij het geboorteverlof wordt verlengd tot bijna 2 jaar. Met het huidige systeem van ouderschapsverlof kan je kiezen wanneer je zorg voor je kind wil opnemen. Voor vele ouders is het contact met collega’s en waardering uit je job juist noodzakelijk als afwisseling met de zorg voor een baby. Het lijkt me nuttiger om ouders van kinderen met een bijzondere zorg juist meer ondersteuning te geven, in plaats van ervan uit te gaan dat elke ouder meer geboorteverlof wenst.

Anneleen (40) uit Gent

Draagkracht van gezin

Geboorteverlof zou inderdaad gelijk getrokken moeten worden voor beide ouders. Ook pleegouders zouden hierop een beroep moeten kunnen doen. Dat lijkt me maar ‘eerlijk’ ten opzichte van beide (pleeg)ouders, gezien je ook met z’n tweeën voor kinderen en de daarbij behorende zorg kiest. Omdat pleegouders, vaders (en meemoeders) ook de mogelijkheid moeten krijgen om in die eerste cruciale weken en maanden een hechte band en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ook voor de moeder is de ondersteuning van de partner van niet te onderschatten belang. Door de zorg te delen, is ook de draagkracht van het gezin groter en dit kan dan weer alleen maar in het voordeel zijn van het kind in kwestie zelf.

Ijeoma (32) uit Sint-Niklaas

Veilige hechting aan beide ouders

Beide ouders zouden recht moeten hebben op minstens 15 weken geboorteverlof, of zelfs meer. In het eerste levensjaar bouwt het kind immers een hechtingsband op met de verzorgingsfiguur, en dat is niet alleen de moeder maar ook haar partner. Ook de hechtingsband met die partner is belangrijk voor het kind. Onderzoek toont bijvoorbeeld duidelijk aan dat veilige hechting aan beide ouders het beste is voor het kind. Om dat een kans te geven is dus uitgebreid geboorteverlof voor beide ouders een noodzaak. Natuurlijk zal hét tegenargument zijn dat dit te veel kost. Maar als we de meerwaarde van een veilige hechting bij het kind op lange termijn in rekening brengen (en daarvoor bestaat héél veel onderzoeksevidentie) valt die extra kost bij het begin van het leven van het kind in het niet.

Wim (51) uit Deinze