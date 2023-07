Het wordt tijd dat de EU haar woorden over duurzaamheid in daden omzet en inzet op nachttreinen

In een opmerkelijke bijdrage in deze krant (DM 05/07) schreef academicus Glenn Lyppens onlangs over zijn reiservaring met de nachttrein naar Wenen. “Twee dagen later zat ik nog steeds met een Nightjetlag”, klonk het na thuiskomst. Het nachttreinprobleem blijkt duidelijk nog niet opgelost.

Lyppens legt de vinger op de wonde. Op nachttreinen is het comfort verre van ideaal, waardoor je slecht slaapt. Zo mist de nachttrein zijn doel, namelijk aan twee behoeften tegelijk voldoen: slapen en reizen. Wakker worden op duizend kilometer van het punt waar je in slaap bent gevallen. Als dat lukt voel je je de koning te rijk. In het andere geval dreigt het equivalent van overzeese jetlag.

Oude rijtuigen

Een nachttrein heeft verschillende handicaps en een van de grootste is dat er maar een derde tot een kwart van het aantal reizigers kan vervoerd worden in een slaaprijtuig ten opzichte van een zitrijtuig. Bovendien vergt een nachttrein ook personeel om de bedden op te maken, de wc’s en douches proper te houden, het ontbijt op te dienen en de veiligheid te garanderen.

Het grootste probleem dat reizigers ervaren is het comfort van de nachttreinen: dat blijft absoluut ondermaats, vooral bij ligplaatsen. Die hebben een minimaal comfort. Het zijn smalle, gevoerde banken waarop je volledig plat kan liggen maar waarin je je nauwelijks kan omdraaien en waar je niet rechtop kan gaan zitten. Meestal hangen er drie ligplaatsen boven elkaar aan beide wanden van het compartiment. Reizigers delen lavabo’s op de gang.

Een slaapwagen is al beter. Je ligt er zelden met meer dan drie, de bedden zijn breder en elk compartiment heeft zijn eigen lavabo.

De recentste ligrijtuigen zijn van 1999, toen airco nog optioneel was. Bij de slaapwagens is de toestand nauwelijks beter: na 2001 zijn slechts een handvol reeksjes gebouwd voor de paar binnenlandse nachttreinen die in de grotere landen rondrijden, waardoor ze een pak fouten bevatten door gebrek aan standaardisering.

Moskou-Nice

Er waren evenwel twee uitzonderingen: de treinen op de trajecten Moskou-Parijs en Moskou-Nice, die tot het begin van de pandemie pendelden. Om de reis van twee nachten en een dag aantrekkelijker te maken, lieten de Russische spoorwegen nieuwe slaapwagens bouwen.

Ze hadden brede, zachte bedden waarop je ook rechtop kon gaan zitten, met in elk compartiment een lavabo. Op de trein deinde je als in een zachte cocon, zonder hinder van kieren of een denderende deur. Door de pandemie en de oorlog in Oekraïne rijden beide treinen echter niet meer.

Nachttreinen opereren op basis van zuiver winstbejag. De meeste nachttreinen zijn internationale treinen, een geliberaliseerde sector. In theorie zou je de nachttreinen kunnen erkennen als openbare dienst, en dus subsidiëren, maar in de praktijk is dat onmogelijk, omdat alle doorkruiste landen akkoord moeten zijn en moeten subsidiëren in verhouding tot de afstand die die trein in dat land aflegt.

Zo is het traject tussen 0:00 en 06:00 oninteressant. Omdat niemand op- of afstapt, zorgt een trein op die uren enkel voor kosten, en niet voor mensen die geld uitgeven.

De EU-richtlijn die internationale openbare diensten regelt, wordt door elk land anders geïnterpreteerd, waardoor winst als enige reden overblijft om een nachttrein in te leggen, en gezien de handicaps is dat dus bijna onmogelijk. Geen winst betekent geen investeringen en dus blijven de oude rijtuigen in dienst.

Openbaar minimumaanbod

Wij willen dan ook dat men het kernprobleem aanpakt en dat men op EU-niveau een ander kader maakt voor internationale treinen, zoals het model dat vele landen op binnenlands niveau hebben. De EU zou een minimumaanbod van internationale treinen moeten uitwerken waarnaast de markt openblijft voor bijkomende marktgedreven treinen.

Dat minimumnet kan men uitbesteden of direct toekennen, daarin kiezen wij geen partij, maar de marktwerking van de afgelopen 15 jaar heeft aangetoond dat er nood is aan planning! Schaalvoordeel zou dan voor betere slaaprijtuigen kunnen zorgen. Ook het Verenigd Koninkrijk is tot die conclusie gekomen: het Williams-Shappsplan vraagt naar ‘a guiding mind’ voor de spoorwegen en een openbare instelling die opnieuw beslist welke treinen er rijden en aan welke prijs.

Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Italië hebben zo’n systeem en het zijn allemaal landen met uitstekende spoorwegen. Het wordt tijd dat de EU haar woorden over duurzaamheid in daden omzet en toegeeft dat het huidig systeem niet werkt. We willen bétere treinen dan vroeger en daar heeft de huidige manier van liberaliseren niet voor gezorgd.