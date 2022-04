Jawel, onze Belgische staat belooft al enige tijd de magische grens van 0,7 procent van het bbp aan ontwikkelingshulp te besteden, maar ze komt er niet. Als goede burger kan elke Belg een steuntje in de rug geven. Wij doneren al sinds we het kunnen missen ruim 0,7 procent van ons inkomen aan goede doelen, waaronder vooral ontwikkelingshulp.

En daarmee helpen we eigenlijk de Belgische staat, ook al komt het niet direct tot uiting in de cijfers, om aan ontwikkelingshulp te doen. Want 40 procent van onze donaties krijgen wij terug in de vorm van belastingvermindering. Laat 40 procent van 0,7 nu toch wel precies 0,28 zijn…, waarmee we dus eigenlijk met zijn allen de huidige 0,42 kunnen ophogen naar 0,7 procent.

Maar vertel het niet verder, of ze doen helemaal geen moeite meer om zelf die 0,7 procent te halen.

Frank Schollaert, Eeklo

Russische beer

Al jaren intimideert het agressieve Rusland Zweden, in die mate dat het zich verplicht zag de algemene dienstplicht weer in te voeren. Rusland krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Zweden, een land dat zelfs geen landsgrens met Rusland deelt, wil als laatste reddingsboei tot de NAVO toetreden.

Het wordt hoog tijd dat de Russische beer terug in zijn kot gejaagd wordt, waar hij thuishoort.

De Finnen kennen de Russen al jaar en dag, en weten welk vlees ze in de kuip hebben. Bovendien, gelet op de wijze waarop de Russen in Oekraïne zelfs in het licht van de camera met de civiele bevolking omgaan, zou het vanwege de Finse en Zweedse regering van een grof gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de eigen burgers getuigen indien ze niet alles in het werk zouden stellen om dit te vermijden.

Rusland staat op het punt te imploderen, daar de top in feite niet meer regeert maar het land langzaam maar zeker de verdoemenis in drijft.

Hoog tijd om de West-Europese bevolking voor te bereiden op wat hoogstwaarschijnlijk komen gaat en hoe ze zich in zekere mate tegen zulke oorlogsvoering kan beschermen. Begin maar met het maandelijks testen van de sirenes.

R. Peeters, Grimbergen