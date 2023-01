Mark Coenen is columnist.

De jacuzzi op Royal Football Club Anderlecht werkt niet meer. Ik vernam het gisteren bij het ontbijt, dankzij onze krant. Ik werd er even stil van. Mocht ik in de politiek zitten dan zou ik zonder twijfel termen als hallucinant en du jamais vu gebruiken, maar gelukkig zit ik niet in de politiek.

Het water staat de gerenommeerde voetbalclub aan de lippen en het is niet eens verwarmd. Verwarming is verarming, zei Wouter al, toen hij dagelijks op zijn legendarische teenslippers de thermostaat regelde bij Woestijnvis, en nu zegt hij dat zeker.

De verreikende amplitude van deze mededeling kan door niet-kenners nauwelijks ingeschat worden, maar door alle sportredacties ging een golf van afgrijzen. Op de redactie van Play Sport viel menig voetbalanalist flauw van emotie. Alleen Geert De Vlieger moest eens schamel lachen: sinds hij wielertoerist op hoog niveau is weet hij als de beste dat na een koers de douche dikwijls een teiltje is in de gore geitenstal van gindse boerderij en dat die voetballers niet te veel moeten kwekken.

Legendarisch zijn bijvoorbeeld de douches in Roubaix: na 200 kilometer jakkeren op kasseien uit de tijd van de Romeinen mogen de halfdode anorexiapatiënten met een hartslagmeter zich gaan wassen in een soort van middeleeuws abattoir. Daar staan zij, nog zwijmelend van de inspanning, de pers te woord. Ongegeneerd plassen zij daarbij tegen de schenen van het hijgende journaille: bloed, want die kasseien zijn slecht voor de nieren.

Ze staan vrank in hun blote kloten, shampoo in de haren, al gebruikte Tom Boonen in de nadagen van zijn carrière begrijpelijkerwijs alleen nog maar Zwitsal Baby Zeepvrij, wat veel haar stond er niet meer op. Gelukkig is dat tijdens de livereportage allemaal nauwelijks te zien, omdat de damp snel op de lenzen van de camera’s slaat en alles een David Hamilton-achtige sfeer dompelt, maar comfortabel is anders.

Nee, dan die voetballers! In de minste barak van een derdeprovincialer staan er regendouches en krijgt ieder speler bij zijn royale tekengeld - zwart - een damasten badjas, met logo en initialen. Toen in 1962 de jacuzzi werd geïntroduceerd bij Anderlecht hebben ze de eerste keer Jef Jurion moeten reanimeren want die kon niet zwemmen. Tijdens het seizoen 1976-77 ging de hele ploeg in staking omdat trainer Raymond Goethals erop stond om mee te doen, al hield hij gelukkig zijn regenjas aan.

Een jacuzzi is, naast een gokverslaving en een dure décapotable, onmisbaar voor een voetballer. Kan iemand dat eens zeggen tegen Wouter?