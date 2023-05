Het was tragikomisch dat uitgerekend diegene zonder benen er elke keer vandoor ging

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Een oude vrouw met geamputeerde benen racete met haar rolstoel door het museum. Razendsnel kwam ze aan in de cafetaria waar ik een cappuccino dronk. Ze wilde met haar rolstoel naar het terras, de barman kon haar net op tijd tegenhouden. Je kon alleen maar via een trap afdalen naar het terras. Als de vrouw zichzelf met haar rolstoel van de trap had gegooid, was ze te pletter gestort en had ze vermoedelijk al haar ribben gebroken. Teleurgesteld werd de vrouw met de geamputeerde benen terug in de cafetaria gereden. De barman, een zestiger met een hawaïhemdje, een sigaar in zijn mond en gebleachte tanden, zei dat de vrouw hier maandelijks kwam. Elke keer opnieuw redde hij haar van een fatale val. Leunend met zijn handen op de rolstoel zei hij: “Volgens mij is ze zich er niet van bewust dat ze geen benen meer heeft. Ik begrijp niet waarom er niet beter op haar gelet wordt.” De oude vrouw glimlachte naar mij, samenzweerderig, alsof ze hoopte dat ik er wel voor kon zorgen dat ze naar buiten ging, naar het terras, of nog beter, de wereld die achter het terras lag. Ze had wit, blinkend haar, opgestoken met een haarspeld in de vorm van een pauw. Ze lachte, maar zei niets.

Enkele minuten later kwam er een groep met bejaarde mensen aan in de cafetaria. ‘Daar ben je!’ zei de begeleider van de woon-zorggroep, een jonge, magere vrouw met een rood brilmontuur. De rest van de groep, zes honderdjarigen die nog wel goed te been waren, kwamen niet meer bij van het lachen. “Ze was weer op de vlucht”, zei één van hen proestend terwijl er spatjes speeksel uit haar mond kwamen. Het was inderdaad tragikomisch dat uitgerekend diegene zonder benen er elke keer vandoor ging. De oude vrouw zonder benen lachte met hen mee, als een klein kind dat na verstoppertje gevonden werd.

De begeleider verliet het café met haar seniorengroep en ging naar de expo. De barman keek mijmerend naar de oude vrouw zonder benen die het café verliet. Hij zei me: “Er is iets wat haar trekt, maar wat?” “Levenslust?” zei ik. “Het is ontroerend, de levenslust die iemand op het einde van haar leven kan opbrengen. De bereidheid om koste wat het kost naar buiten te gaan.” Hij nam een trek van zijn sigaar. “Ik heb eens bij haar begeleider nagevraagd wat voor leven ze had. Ze had een kruidenierszaak en drie kinderen. Een plichtbewuste vrouw die elke ochtend de winkel opendeed en twee weken per jaar vakantie nam. En nu, op het einde van haar leven, wil ze alleen nog maar vertrekken.” “Kan ze nog praten?” vroeg ik. De barman zei: “Op de dag van de operatie is ze gestopt met praten. Sindsdien onderneemt ze alleen nog maar vluchtpogingen.”

Toen ik naar huis ging zag ik dat de vrouw zonder benen de groep weer had verlaten. Ze zat alleen voor een kunstwerk van Rose Wylie, kijkend naar een slang van vijftien meter lang. Op haar schoot, een notitieboekje. Ik kwam dichterbij, was nieuwsgierig naar haar aantekeningen, haar gedachten, haar schetsen. Heel precies probeerde ze met een potlood de kop van de slang na te tekenen.