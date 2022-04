Het was sinds de aanslagen van 2015 geleden dat een politicus nog eens zo hard gratuit uithaalde naar Molenbeek

Hans Vandecandelaere is journalist en auteur van In Molenbeek (Epo, 2016)

Geachte heer Rousseau,

Mag ik u even aanspreken met Conner, dat klinkt uitnodigender. Het was sinds de aanslagen van 2015 geleden dat een politicus nog eens zo hard, en excuseer me, gratuit uithaalde naar Molenbeek. Jan Jambon, toen nog minister van Binnenlandse Zaken, ging Molenbeek ‘opkuisen’. Vandaag herken jij België niet meer in de gemeente en twittert Bart De Wever over feitelijke segregatie.

Jouw partijgenoot schepen Jef Van Damme, een fijne kerel die er geregeld in slaagt om kwalitatieve projecten neer te zetten in Molenbeek, nodigt jou uit om eens uit te stappen. Ik stel voor om dat niet zomaar in Molenbeek te doen, want met ongeveer honderdduizend inwoners is deze gemeente een stad in een stad, met veel gezichten, en met vooral in de hoger gelegen delen veel perfect talige (lage) middenklasse.

Ik stel je eerder een bezoekje voor in de volkse wijken langs het kanaal en grenzend aan Brussel-Centrum. De wijk Oud-Molenbeek bijvoorbeeld, een van de meest gestigmatiseerde van België. Ik schreef er in 2016 een boek over. Ik neem aan dat Jef, een lezersfan, jou hartelijk wilt onthalen en ook ik maak graag tijd voor je vrij.

Hoe kan een rondgang eruit zien? Starten langs het kanaal met een ontbijtje in het Meiningerhotel? Je geraakt er niet uitgekeken op Zweden en Japanners die vandaar, huppelend langs de waterkant, vertrekken aan hun tocht richting de Grote Markt. Op hetzelfde terrein kan je ook even proeven van het Mima Museum, een plek die jaarlijks door duizenden Vlamingen wordt bezocht. Allemaal mensen die nadien in hun hinterland kunnen vertellen dat ze in Molenbeek waren en er hen niets overkomen is. Ik beloof het jou.

Ik doe niet aan zeemzoet toerisme. Geef me drie uur tijd en ik serveer je een analyse die vlijmscherp de pijnpunten van Oud-Molenbeek benoemt, maar het zal wel een fijnmazige kijk zijn. Ik breng je in contact met jongeren die je in perfect Frans op een bonjour zullen onthalen. Dit ondanks het feit dat ze mede door ongelukkige uitspraken zoals de jouwe, nog steeds de neiging hebben om bij het zoeken naar werk hun postcode 1080 op hun CV te vervalsen. Ik loods je langs het kanaal waar (rijke) middenklassers de voorbije jaren vanuit lofts in sneltempo de charme ontdekten van wonen met zicht op de waterspiegel.

Windowshopping kunnen we ook doen. In de Gentsesteenweg breng ik jou in contact met entrepreneurs die voor de import van hun goederen Oud-Molenbeek netwerkten aan de rest van de planeet. Ze zetten heus wel eens een stapje in de wereld hoor, mocht je het tegendeel denken. Zullen we daarna rechts afslaan en even binnen springen in de Nederlandstalige basisschool Vier Winden? Allicht treffen we leerkrachten aan die vandaag door het bittere lerarentekort op hun tandvlees zitten. Maar ik verwacht me nog steeds aan mensen die zich met een hart voor de kinderen smijten en geloven in hun onderwijskansen.

Vlakbij, beste Conner, dat moet je echt gezien hebben: het prachtig heraangelegde Bonnevieparkje, een schaarse long in deze dichtbevolkte wijk. Pauzeren met een pintje kunnen we ook. De wijk is geen alcoholgrens. Bij de Griekse broers van La Rose Blanche bijvoorbeeld, een heerlijk bruin café en tevens een historische referentie aan de vroegste naoorlogse migratiegeschiedenis van de buurt.

Waar zullen we afronden? In het Huis van Culturen en Sociale Samenhang? Een hyperdiverse broedplaats voor iedereen die creatief aan de slag wil. Of als we nu zaterdag vastprikken, dan kunnen we op het Gemeenteplein samen genieten van een nieuw dansspektakel. Bruine, witte, zwarte, jonge en oude mensen, eigenlijk gewone burgers die perfect Frans en hier en daar ook Nederlands spreken, gaan er onder begeleiding van choreograaf Seppe Bayens performen.

Ik vertel jou gegarandeerd ook over de scherpe kantjes en de enorme sociaaleconomische werven van de wijk. Maar je begrijpt dat als je uithaalt met zo’n ongelukkig zinnetje over Molenbeek, ik jou in een korte opinie eerst met enkele smaakmakers over de streep moet trekken. Bel eens naar Jef. Ik twijfel er niet aan dat hij voor jou een stadstour wil regelen. Tot zaterdag?

Met vriendelijke groeten,

uw gids Hans