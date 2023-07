Op het eind van mijn stadsdichterschap trok ik rond met een klaptafeltje, twee klapstoeltjes en wiebelende stokken met een spandoek waarop stond: ‘Mag ik u een gedicht voorlezen?’ Ik stond bij het standbeeld van Conscience, toen een vrouw naar mij toekwam die ik – natuurlijk – meteen herkende. Het was duidelijk dat ze niet als BV kwam, maar gewoon als zichzelf. Ik begroette haar dan ook heel gewoon met: “Dag mevrouw.” Ze koos het gedicht ‘Deze oude lieve vrouw’, dat ik schreef voor de kathedraal. Het hele gedicht hield ik, zoals ik dat ook deed bij de andere toehoorders, haar hand vast. Ik had het al heel wat gevonden als ik even haar hand had mogen schudden, maar nu had ik hem dus een heel gedicht lang vast, de hand van de vrouw die haar volk leerde spreken: Martine Tanghe. Het zweet brak me uit en ik struikelde over mijn woorden. Zij keek mij aan met de minzaamheid die haar zo eigen was. Op het einde zwaaide ik haar na. Dag kathedraal van de taal, dag lieve mevrouw.

Maud Vanhauwaert