Sien Volders is schrijver.

Eind oktober 2017 zat hij plots in het gras voor onze poort, Puigdemont. Bang en bevend, met grote, donkere ogen, naast voorbijrazende auto’s en met de dreiging van een rondwarende vos. Het leek ons dan ook beter hem in huis te nemen, om dan te kijken waar hij vandaan kwam, en of iemand hem terug wilde. Het was een zonnige dag en mijn lief ving hem met de hulp van een toevallige voorbijganger in zijn jas. Binnen zetten we hem in de kooi met stro waar we ook onze kuikens in opkweken en na een tijdje kwam hij wat tot leven. Mooie glanzende zwarte haren en best wel tam. Duidelijk ergens weggehobbeld waar hij het eigenlijk goed had. Op dat moment heette hij natuurlijk nog geen Puigdemont, maar omdat hij op dezelfde dag ons huis binnenkwam als die waarop de Catalaanse dissident een toevluchtsoord vond in ons land, leek het een gepaste naam voor ons onverwachte asielkonijn. Hoewel ik doorgaans niet zo van knaagdieren houd, bleek het aangenaam gezelschap, deze Puigdemont. Als ik zat te lezen, kroop hij op mijn schoot en mocht ik hem strelen.

Die aaibaarheid was iets dat hij behalve de dag waarop we hem in huis pakten deelde met de president van de Generaliteit van Catalonië. Het was die aaibaarheid die maakte dat we hem wel zagen zitten, als onverwachte asielzoeker en zo ging dat ook met de echte Puigdemont. Een onafhankelijkheidsstrijder wordt hier als erg heroïsch beschouwd, zij het dat het wat afhankelijk is van het werelddeel en de dominante macht aldaar. Met Catalonië zit dat wel snor. Voor een groep die doorgaans niet zo staat te springen voor het opnemen van vluchtelingen was het een lenigheidsoefening. Het is namelijk de groep die lijkt te vinden dat iemand slechts vluchteling is op het moment dat hij bij het inslaan van de bommen grootmoeder onder de ene en koffer onder de andere arm tilt en het op een rennen zet. Van zodra hij zowel grootmoeder als koffer even neerzet en kijkt naar wat een veiliger onderkomen zou kunnen zijn voor de tijd die het nog duurt eer ze weer naar hun huis kunnen, verandert hij op wonderbaarlijke wijze van vluchteling in gelukzoeker. En nu zaten we er hier met eentje die zelfs niet gewoon naar het buurland vluchtte, nee. Helemaal tot in België was ie geraakt.

Charles Puigdemont hield het langer uit dan ons Puigdemontje. Net geen vier lange jaren in een ander land dan dat waar hij voor strijden wil, tot hij (tijdelijk, zo blijkt) opgepakt werd toen hij op Sardinië een kunst- en folkfestival bezoeken wilde. Onze asielzoeker bleef maar even. De vrijheidsdrang die hem uit zijn vorige veilige hok naar ons deed hobbelen, lokte hem weer verder weg en na vier ontsnappingspogingen en al dat gezoek nadien ging ik er niet meer achteraan. Bovendien knabbelde hij steeds vaker aan de zetels. Immer minder aaibaar, immer geschikter als vossenvoer, vond ik hem.