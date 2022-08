Het vrouwelijk orgasme presenteren als dé graadmeter van geëmancipeerd genot is contraproductief

Jana Antonissen is columnist.

Mochten op aarde gelande ruimtewezens een willekeurige krant openslaan, zouden ze vast denken dat wij in een erg onderdrukkende samenleving leven. Blijkbaar bestaan er vandaag nog steeds veel taboes: op mentale gezondheid, borstkanker, gesprekken over geld, botox, en last but not least de vrouwelijke seksualiteit.

Voor die laatste wordt de orgasmekloof er graag bijgesleurd. Voor vrouwen duurt het namelijk langer om klaar te komen, als het al lukt. Bij mij was dat pas rond mijn 24ste het geval. Eigenlijk voel ik me daar weinig opgelaten over; seks bestaat uit veel meer dan de climax.

Maar volgens de taboedoorbrekende publicaties over dit onderwerp horen heteroseksuele vrouwen hun orgasmes al van jongs af aan op te eisen.

Het vrouwelijk orgasme presenteren als dé graadmeter van geëmancipeerd genot is echter contraproductief. Het verhoogt de druk; voor vrouwen, maar ook voor mannen.

Misschien moet de vooralsnog niet klaarkomende vrouw bovenal van onze onstilbare taboehonger worden bevrijd.