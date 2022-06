Het vraagstuk over excuses voor het koloniale verleden is verstrengeld geraakt in het morsige debat over ‘wokeness’

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

“Als er een historisch pardon moet uitgesproken worden – want dat lijkt me echt wel aan de orde, aangezien er ontzettend veel mensen zijn vermoord voor geld –, dan denk ik dat we ter hoogte van het staatshoofd moeten kijken om dit uit te spreken. Ik denk ook dat dit inderdaad noodwendig is. Men zal dit moeten doen.”

Het zijn wijze woorden over Congo en de manier waarop België rekenschap kan en moet geven over zijn koloniale verleden. De woorden zijn uitgesproken door N-VA-voorzitter Bart De Wever, in 2019, toch geen eeuwigheid geleden.

Je vraagt je af wat er sindsdien veranderd is. In het Kamerdebat over het koninklijke bezoek aan Congo stond afgelopen week de N-VA ferm op de lijn dat er helemaal geen nood is aan formele excuses en mogelijke herstelbetaling die daar het gevolg van kan zijn. Ook de MR wil van geen ‘sorry’ weten. Zelfs de teruggave van een kunstvoorwerp aan de Congolezen gaat voor de Franstalige liberalen al te ver. Voor de partij die de erfgenaam is van de francofone elite die haar vermogen en adelstand verdiende over de rug van vele Congolezen is dat ook een ‘logisch’ standpunt, zou je met enig cynisme kunnen stellen.

Die excuses en vergoeding gaan er dus niet komen, zo maakte inmiddels ook premier De Croo vanuit Congo kenbaar. Volgens de eerste minister gaat het niet op om de “huidige generatie Belgen te laten opdraaien voor iets waar ze weinig tot niets mee te maken hebben.” Dat getuigt van een bijzondere kijk op geschiedenis, maar het is vast een visie die aansluit bij een bredere grondstroom in het land. Het vraagstuk over excuses voor het koloniale verleden is verstrengeld geraakt in het morsige debat over ‘dekolonisering’ en ‘wokeness’. Ook rechtmatige vragen over verantwoordelijkheid worden daardoor nogal snel beantwoord worden met een bot ‘Wij moeten juist niks’.

Zo wordt de Congolese ‘sorry’-kwestie een symboolstrijd. Alsof je enkel voor of tegen kan zijn. In werkelijkheid is ook een tussenpositie mogelijk. Die koppelt oprechte en legitieme excuses aan een financieel en politiek engagement voor samenwerking. Dat is wellicht zelfs verstandiger dan een blanco cheque overhandigen aan een regime dat in nogal schimmige omstandigheden verkozen is geraakt.

Aan herstelwerken geen gebrek. Sinds 1990 verdubbelde het aantal Congolezen dat in extreme armoede leeft, tegen de wereldwijde trend in. België zou een nadrukkelijke partner kunnen zijn bij het herstel van het onderwijs- en zorgsysteem en van cruciale infrastructuur en bij het uitroeien van de woekerende corruptie, als basis voor welvaartsgroei. België zou ook meer kunnen doen om de verschrikkelijke ‘vergeten’ oorlog in Oost-Congo te beëindigen, door bijvoorbeeld de oprichting te steunen van een internationaal tribunaal dat de oorlogsmisdaden in de regio onderzoekt en berecht.

Mooie woorden, die, als we ze willen uitvoeren, wel geld gaan kosten. Het zou een nuttige, toegepaste vorm van herstelbetaling zijn, waar de huidige Congolese bevolking wat aan heeft. De vraag is dan: verzet België zich ook tegen het opnemen van die verantwoordelijkheid?