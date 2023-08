Frederik De Backer is columnist.

Een doosje Ezetimibe/Atorvastatin Sandoz 10mg/20mg omdat ze me niet wilde zien doodvallen op mijn veertig. Een doosje Ashwaganda forte omdat zij daar meer energie van kreeg en ik dus misschien ook. Een doosje Compeed-pleisters dat ik had gekocht toen ze haar wandelschoenen wilde inlopen.

Een papiertje met daarop doorstreept de woorden ‘laatste drie loonfiches/drie betalingen – compromis aanpassen – wat met gedeelde rekening?’ omdat wat ons huis had moeten worden weldra enkel mij herbergt.

Een verjaardagskaart met de liefste, hoopvolste, vrolijkste tekst, geschreven in de moeilijkste omstandigheden. Een foto. Een ballon in de vorm van een dinosaurus, die ik waarschijnlijk nooit zal opblazen. De sleutel van haar fietsslot.

Ze staren me vragend aan vanaf het bureaublad terwijl het scheermes over mijn hoofd glijdt. Misschien moet ik mijn haar nog eens laten groeien. Achttien jaar met, achttien jaar zonder, misschien is het tijd. Als straks alles anders is, waarom dat dan niet?

Laatste keer. Misschien.

Mijn handen doen pijn van het vouwen van dozen, van de boeken, van het afscheuren van plakband. Van het ontmantelen van een leven, alleen maar om het over drie maanden elders weer in elkaar te proberen steken met tienduizend onderdelen minder.

Ik wil naar buiten, al was het maar even naar de nachtwinkel, al was het in de gietende regen, in een sneeuwstorm, in een vuurzee, ik wil weg, ik wil spelen, leven, niet moeten zitten wachten tot alles is afgebrokkeld, tot iets aanvaardbaar wordt bevonden door iemand die zich met mij niet heeft te moeien.

Een druppel bloed zwelt op uit het sneetje in mijn hoofd. Mijn vingers glijden over de huid, jagend op vergeten haartjes. Ik neem de borstel en schilder mijn hoofd met zeep, nu al voor de vierde keer. Ik neem het mes.

Het voelt alsof ik achttien jaar geleden ben ingeslapen en pas vanmorgen ben ontwaakt.

Een zoutpot omdat het me niet kan schelen of ik doodval op mijn veertig. Enkele plectrums omdat ik mijn energie haal uit muziek. Het doosje Compeed-pleisters omdat de schoenen die ik had gekocht omdat zij ze mooi vond elke keer mijn hielen openrijten.

Boeken die ik de komende drie maanden nog wil lezen. Elsschot, Kafka, Carver, een boek over muziek, een boek over beter leren schrijven. Altijd maar vooruit moeten, altijd beter doen, naar adem happen, spartelen, slaan, slaan om toch maar boven water te blijven.

Een papiertje met daarop ‘de druppel die de braakemmer doet overlopen’ voor als ik nog eens lollig wil doen in de gazet. De plakband waarmee ik afplak wat ik niet kan achterlaten.

De ruit tikt, het asfalt zinkt in het water weg. Ik trek een shirt over een hoofd waaraan losse haartjes en zeepresten kleven en loop de trap af, de straat uit, voorbij de nachtwinkel, voorbij de apotheek, voorbij het postkantoor en de bakker. En laat de nacht alles van me af spoelen.