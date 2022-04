Eerder deze week lanceerde federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) een campagne om energie te bezuinigen. Helpt het om burgers dat te laten doen, en is het wel genoeg? Schrijver, journalist en politicoloog Jens Meijen (26) en Adélaïde Charlier (21) van Youth For Climate laten hun licht over de kwestie schijnen.

Jens: ‘Ieder moet voor zichzelf beslissen’

“De bezuinigingscampagne zal ongetwijfeld helpen om de individuele energiefacturen naar beneden te brengen maar het heeft geen invloed op de gasprijzen zelf. Veel mensen klagen dat de burger weer de dupe is en ervoor moet opdraaien terwijl het een taak van de overheid is om het op te lossen. Maar de regering staat behoorlijk machteloos in deze zaak, de gasprijzen worden tenslotte niet door onze overheid bepaald. Natuurlijk kun je de prijs drukken via het verlagen van accijnzen en taksen, maar dan sla je weer een enorm gat in de begroting. En uiteindelijk betaalt de burger het dan toch.

Jens Meijen: ‘De regering staat behoorlijk machteloos in deze zaak, de gasprijzen worden tenslotte niet door onze overheid bepaald.' Beeld Francis Vanhee

“Door de oorlog in Oekraïne is het probleem nu dringend geworden maar eigenlijk had de overheid al veel eerder op de vergroening van de industrie moeten inzetten. Het is trouwens behoorlijk cynisch dat de politieke partijen die voorheen bakken kritiek hadden op de groene energietransitie, nu op de kap van de regering zitten en een protestmars willen organiseren tegen de hoge energieprijzen. Het Vlaams Belang heeft Rusland altijd verdedigd. En nu willen ze electoraal profiteren. Daar erger ik me mateloos aan.

“Zelf ben ik gaan bezuinigen zodra de energieprijzen omhoogschoten. Maar ik draag liever een warme trui en zet de verwarming een graad lager dan dat ik eten maak in de microgolf. We zijn Belgen hè, we moeten toch in elk geval fatsoenlijk kunnen eten. (lacht) Het zijn sowieso individuele keuzes. Iedereen moet voor zichzelf afwegen hoe belangrijk hij of zij het vindt om het warm genoeg te hebben of om met 140 km per uur te rijden. En dan nog: voor de mensen die het minder breed hebben en alle mogelijke besparingsmaatregelen al genomen hebben, blijft het nog altijd onbetaalbaar. Daar moet de overheid bijspringen, vind ik.

“Ik denk wel dat de torenhoge energieprijzen ooit weer zullen stabiliseren. En vergeet Europa niet, dat via een steunfonds kan bijdragen. De Europese besluiten kosten altijd veel tijd maar zodra het zover is, maken ze wel een verschil. Kijk maar naar het coronafonds.”

Adélaïde: ‘De focus moet ook op de klimaatcrisis liggen’

“Bezuinigen op energie is niet alleen goed voor onze portemonnee en voor Oekraïne maar ook voor het klimaat, en dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar het gaat om een kortetermijnvisie van de regering. Ze focust alleen op de huidige energiecrisis terwijl we ook met een klimaatcrisis zitten. Je kunt de twee ook aan elkaar linken want we moeten voor ons klimaat evengoed op energie bezuinigen.

Adélaïde Charlier: ‘Ik vind het een angstaanjagend idee dat ik op mijn 25ste in een wereld zal leven die nooit meer zoals vroeger zal zijn.’

“Deze week bracht het IPCC (VN-klimaatpanel, red.) een nieuw klimaatrapport uit. Daarin staat dat we nog maar drie jaar hebben om onze CO2-uitstoot serieus te verminderen, anders komen we in 2025 bij een tippingpoint, met desastreuze gevolgen. We moeten dus blijven bezuinigen, ook als de oorlog met Oekraïne voorbij is.

“Intussen moet het betaalbaar blijven, en dat is het momenteel niet. De regering moet een helpende hand reiken aan degenen die letterlijk en figuurlijk in de kou zitten en het einde van de maand niet halen omdat hun energiefactuur zo hoog is. Het is een mooie boodschap dat we met elf miljoen kleine beetjes een groot verschil kunnen maken maar we zijn niet alle elf miljoen gelijk. De economische verschillen tussen de mensen zijn groot.

“Anderzijds moeten we van ons gebruik van fossiele brandstoffen af door in te zetten op duurzame energiebronnen. Waren we daar jaren eerder aan begonnen, dan zouden we nu niet zo afhankelijk zijn geweest van gas en steenkool.

“En we zitten met het klimaatakkoord van Parijs. We moeten onze doelstellingen halen voor de vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen, willen we de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.

“Ik vind het een heel angstaanjagend idee dat ik op mijn 25ste in een wereld zal leven die nooit meer zoals vroeger zal zijn. Mijn generatie gaat daar zwaar onder gebukt, we maken ons allemaal zorgen en we voelen ons machteloos. Er is een radicale verandering nodig om het klimaat te redden. We kunnen er nog altijd iets aan doen maar het moet nú gebeuren.”